Trabajador del ICE muere golpeado por árbol durante poda cerca de torres de alta tensión

Un trabajador del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) falleció la mañana de este jueves tras sufrir un accidente mientras realizaba labores de corta de árboles de gran tamaño cerca de torres de alta tensión del tendido eléctrico, en Prado de Guápiles, en Limón.

De acuerdo con la información preliminar, el incidente ocurrió cuando uno de los árboles se desprendió y cayó sobre el funcionario. La Cruz Roja Costarricense confirmó el fallecimiento de la víctima alrededor de las 10:30 a. m.

El sitio del accidente se ubica a aproximadamente kilómetro y medio de la ruta principal, en una zona de difícil acceso. Debido a las condiciones del terreno, las labores de extracción del cuerpo se extendieron por entre tres y cuatro horas.

Para lograr el traslado, fue necesaria la coordinación entre personal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Fuerza Pública y funcionarios del ICE, quienes debieron movilizar el cuerpo en camilla, cruzar dos ríos y caminar entre fincas ganaderas y áreas boscosas hasta llegar a un punto seguro, donde aguardaba el vehículo judicial.

El cuerpo fue remitido a la Medicatura Forense, donde se determinarán oficialmente las causas y lesiones que provocaron el fallecimiento.