Sucesos

Torneo de béisbol honrará memoria de joven promesa, víctima colateral de ataque armado

Menor jugaba para la Asociación de Béisbol de Santo Domingo de Heredia.

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Por Christian Montero
La Copa Moto Más se desarrollará del 27 al 30 de agosto en el estadio Big Boy de Limón y será un homenaje a Jismar Peña Rojas, una joven promesa del béisbol nacional de 16 años, quie fue víctima colateral de un ataque armado.
La Copa Moto Más se desarrollará del 27 al 30 de agosto en el estadio Big Boy de Limón y será un homenaje a Jismar Peña Rojas, una joven promesa del béisbol nacional de 16 años, quie fue víctima colateral de un ataque armado. (Foto: cortes/Foto: cortesía)







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Asociación de Béisbol de Santo DomingoTorneo sub-17 de béisbolJismar Peña RojasHomicidio de joven promesa del béisbol
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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