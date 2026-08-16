Torneo de béisbol honrará memoria de joven promesa, víctima colateral de ataque armado

La Copa Moto Más se desarrollará del 27 al 30 de agosto en el estadio Big Boy de Limón y será un homenaje a Jismar Peña Rojas, una joven promesa del béisbol nacional de 16 años, quie fue víctima colateral de un ataque armado.

No es un torneo más, es la oportunidad para honrar la memoria de una joven promesa del béisbol cuya vida se apagó producto de la violencia que afecta al país. Del 27 al 30 de agosto, se jugará la tercera edición de la Copa Moto Más que estará dedicada a Jismar Peña Rojas, quien fue víctima colateral de un ataque armado el 13 de julio en Pacuare Viejo de Limón.

Jismar o Papo, como le decían de cariño, tenía 16 años, era estudiante del Colegio Diurno de Limón y formaba parte de las ligas menores de la Asociación de Béisbol de Santo Domingo de Heredia. El día de su deceso, estaba junto a otro menor de 17 que al parecer era el objetivo del ataque y falleció en el sitio de la agresión.

Óscar Rodríguez, principal impulsor del evento y miembro de la Asociación de Béisbol de Santo Domingo, equipo con el que Jismar vestía la camiseta #9, explicó que todo el torneo será un homenaje al joven y la idea “es hacer una reflexión de la importancia del estudio, de la familia y de alejarse de las drogas y los malos pasos”.

Copa sin fines de lucro

El torneo de béisbol se desarrollará en el estadio Big Boy de Limón y participarán ocho equipos de Limón, Guápiles, Upala, Los Chiles y Santo Domingo, entre otros; todos son de la categoría sub 17. Además, habrá actividades culturales como la presentación de la banda del Liceo Diurno de Limón y un grupo folklórico.

El evento tendrá 15 juegos que servirán como preparación para los próximos Juegos Deportivos Nacionales y cuenta con el aval de la Federación Costarricense de Beisbol (FCB) y el comité de deportes de la localidad.

De muy niño, Jismar destacó en el béisbol y fue reclutado por la Asociación de Béisbol de Santo Domingo. “Desde los ocho o nueve años participa con nosotros; fue un muchacho muy talentoso. Viajaba desde Limón a Santo Domingo todos los fines de semana, se quedaba en mi casa, donde lo acogimos como otro hijo”, recordó Rodríguez.

Jismar se desempeñaba como tercera base y 15 días antes de su fallecimiento participó en un torneo donde destacó. Según Rodríguez, era uno de los mejores bateadores del equipo.

Hasta el momento ningún sospechoso ha sido detenido por este caso.