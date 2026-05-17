Sucesos

Temporada de ciclones tropicales 2026 tendrá más actividad en el Pacífico

Especialistas prevén una temporada más intensa de lo habitual en el Pacífico, con varios sistemas que podrían alcanzar categoría de huracán mayor durante los próximos meses

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Por Silvia Ureña Corrales
El SMN prevé entre 18 y 21 ciclones tropicales en el Pacífico y hasta 15 en el Atlántico durante la temporada 2026. (HANDOUT/AFP)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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