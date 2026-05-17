Temporada de ciclones tropicales 2026 tendrá más actividad en el Pacífico

El SMN prevé entre 18 y 21 ciclones tropicales en el Pacífico y hasta 15 en el Atlántico durante la temporada 2026.

La temporada de ciclones tropicales en el océano Pacífico inició este 15 de mayo y se extenderá hasta el 30 de noviembre, con un pronóstico de entre 18 y 21 sistemas con nombre, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México y compartió el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El pronóstico contempla entre 9 y 10 tormentas tropicales, de 5 a 6 huracanes categoría 1 o 2 y de 4 a 5 huracanes mayores, clasificados en categorías 3, 4 o 5 de la escala Saffir-Simpson. La actividad ciclónica se ubicaría por encima del promedio histórico de 15 sistemas para esta cuenca.

Según el IMN, el aumento esperado se debe a la posible formación de un evento fuerte de El Niño durante los próximos meses.

“Este año el pronóstico muestra un aumento de la actividad de ciclones con respecto a lo normal (15), debido a la expectativa de la formación de un fuerte evento de El Niño. Costa Rica rara vez recibe los impactos directos de estos ciclones, pues su trayectoria natural los aleja gradualmente de las costas”, señaló el instituto.

Para la cuenca del Atlántico, se prevé la formación de entre 11 y 15 ciclones con nombre. El Atlántico podría registrar entre 7 y 8 tormentas tropicales, de 3 a 5 huracanes categoría 1 o 2 y de 1 a 2 huracanes intensos.

Los nombres asignados para el Pacífico en 2026 incluyen Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Fausto, Genevieve, Hernan, Iselle, Julio y Karina, entre otros. En el Atlántico se utilizarán nombres como Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard y Fay.

Un ciclón tropical es un sistema atmosférico de baja presión con vientos que giran rápidamente alrededor de un centro. En el hemisferio norte, los vientos circulan en sentido contrario a las manecillas del reloj. Dependiendo de la velocidad sostenida de sus vientos, estos fenómenos se clasifican como depresión tropical, tormenta tropical o huracán.

La escala Saffir-Simpson clasifica los huracanes en cinco categorías. Los huracanes mayores corresponden a las categorías 3, 4 y 5, con vientos superiores a 178 kilómetros por hora y mayor potencial destructivo al tocar tierra.