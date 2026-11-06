Temblor en Costa Rica hoy, jueves 5 de noviembre 2026: hora exacta, magnitud y dónde fue el epicentro, según Ovsicori

Un temblor de magnitud 3,2 se registró la noche de este jueves 5 de noviembre en Quepos, Puntarenas, según el reporte automático del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), de la Universidad Nacional (UNA).

El movimiento ocurrió a las 6:53 p. m. con una profundidad de 13,87 kilómetros.

De acuerdo con los datos preliminares del Ovsicori, el epicentro se localizó a 5,5 kilómetros al suroeste de Quepos, en la provincia de Puntarenas.

Información de Ovsicori del temblor (Ovsicori /Cortesía)

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