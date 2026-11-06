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Sucesos

Temblor en Costa Rica hoy, jueves 5 de noviembre 2026: hora exacta, magnitud y dónde fue el epicentro, según Ovsicori

El movimiento ocurrió a las 6:53 p. m. de este 5 de noviembre

Paso Canoas sintió dos sismos esta madrugada. El primero tuvo 3,5 Mw y el segundo 3,9 Mw. No hubo afectaciones.
Un temblor con epicentro en Quepos se registró este 5 de noviembre. Canva
Silvia Ureña Corrales