Sucesos

Supuesto contrabandista de cigarrillos vivía una vida ostentosa, Fiscalía le decomisó seis pick-ups de lujo

Autoridades investigan presunto contrabando de cigarros que dejó pérdidas por ¢800 millones en impuestos

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Detenidos sospechosos de contrabando. Foto OIJ.
En marzo del año pasado, las autoridades judiciales decomisaron gran cantidad de cigarrillos de contrabando. Foto OIJ.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ContrabandoCigarrosPick uslujoCharuto
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.