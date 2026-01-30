Sucesos

Sospechosos de torturar y asesinar a un hombre en Cóbano continuarán en prisión preventiva

Vecinos encontraron el cuerpo de la víctima, de 32 años, quemado y maniatado dentro de una bolsa plástica en un río

Por Natalia Vargas
El cuerpo, ubicado dentro de una bolsa plástica, tenía rastros de quemaduras y heridas por arma blanca.
El cuerpo, ubicado dentro de una bolsa plástica, tenía rastros de quemaduras y heridas por arma blanca. (Andrés Garita/Corresponsal de GN)







