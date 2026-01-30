Sospechosos de torturar y asesinar a un hombre en Cóbano continuarán en prisión preventiva

El cuerpo, ubicado dentro de una bolsa plástica, tenía rastros de quemaduras y heridas por arma blanca.

La madrugada del 29 de marzo de 2025, el cuerpo de Adinir Gabriel Méndez Castro, de 32 años, fue hallado con signos de violencia, maniatado, quemado y dentro de una bolsa plástica en el cauce del río Santa Fe, en Cóbano.

Vecinos de la zona avistaron la bolsa y alertaron a las autoridades pasadas las cinco de la mañana.

Los cuatro sospechosos de torturar y asesinar a Méndez continuarán cuatro meses más en prisión preventiva, según resolvió esta semana el Juzgado Penal de Cóbano.

Se trata de tres hombres identificados con los apellidos Zapata Sandino, Ramírez Torres y Castro Ovares, así como una mujer de apellidos Alfaro Toruño. La detención de estas personas se llevó a cabo cuatro días después del crimen, luego de que la Oficina Regional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cóbano, en Puntarenas, ejecutara un operativo en el barrio La Mencha.

El Poder Judicial precisó que el crimen habría ocurrido debido a que los ahora detenidos sospecharon de que Méndez comunicó a agentes del OIJ que desde la casa de Castro se distribuían drogas.

Las autoridades presumen que el grupo esperó a que la víctima llegara a la vivienda de Castro para abordarlo. En apariencia, Méndez recibió un golpe con un tubo de metal que lo hizo caer al suelo y luego, entre todos, lo habrían agredido con un arma punzocortante que le causó la muerte.

Posteriormente, los imputados habrían colocado el cuerpo de Méndez dentro de una bolsa plástica y lo trasladaron en una motocicleta hasta el río Santa Fe, donde le prendieron fuego.

El crimen conmocionó a la comunidad de Cóbano. Cuando trascendieron los detalles del homicidio, vecinos expresaron su consternación ante la violencia en la zona.