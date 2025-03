Sospechosos de robar camión y amordazar conductor irán a prisión preventiva

Dos hombres que robaron un camión, amordazaron al conductor y lo privaron de libertad durante varias horas este miércoles, pasarán seis meses en prisión preventiva.

La medida fue dictada este viernes contra dos hombres de apellidos Lau Dumas, panameño de unos 30 años, y Soto Alvarado, costarricense de 45 años. Este último tiene expediente por varios casos de robo. Ambos son vecinos de Alajuela.

Un robo, un secuestro y un viaje

Según investigaciones de la Fiscalía, los imputados divisaron al chofer, Jimmy Cruz Vindas, de 44 años, cerca de las 5:15 a. m. en Orotina, en ruta a Caldera.

El trailero se estaba lavando los dientes antes de regresar a su vehículo cuando los sospechosos lo amenazaron con un arma de fuego y un martillo. Lo golpearon, amarraron y amordazaron, lo montaron al cabezal y se trasladaron con él hasta San Carlos.

“Me taparon los ojos y yo no podía ver nada. Me decían que si me llamaba el patrón yo dijera que estaba en Caldera. Me tenían amenazado”, relató el conductor.

El camión tenía sistema de localización GPS, por lo que la Policía fue alertada cuando transitaba por Aguas Zarcas de San Carlos.

“El GPS permitió que se lanzaran alertas nacionales y se nos indicó que estaba en Aguas Zarcas. Se coordinó con la policía local que los localizó y comenzó una persecución”, señaló Randall Picado Jiménez, director regional de la Fuerza Pública.

El camión fue interceptado en Aguas Zarcas y fue decomisado para ser devuelto a su dueño. (Edgar Chinchilla para LN/Edgar Chinchilla para LN)

Cuando la patrulla los interceptó, los sospechosos se tiraron del tráiler y salieron corriendo hacia unos matorrales. Los vecinos alertaron a la Fuerza Pública del escondite de los sospechosos, que estaban en una quebrada, detrás de una piedra grande.

La Cruz Roja atendió a Cruz y verificó que estaba en buenas condiciones.

Como el incidente comenzó en Orotina, el caso sigue tramitándose en la Fiscalía de Atenas.