Sospechosos de asesinar a alias Rábano irán a juicio la próxima semana

Crimen ocurrió frente a escuela en Cartago. En la escena el OIJ recolectó un casquillo de AK-47 que tenía escrito el alias del ofendido

Por Christian Montero
Homicidio Paraíso
En abril del año pasado, el OIJ montó un operativo afuera de una vivienda en la que al parecer permanecían los sospechosos. Foto: Kenya Calderón







Christian Montero

