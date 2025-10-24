Sospechosos de asesinar a alias Rábano irán a juicio la próxima semana

En abril del año pasado, el OIJ montó un operativo afuera de una vivienda en la que al parecer permanecían los sospechosos. Foto: Kenya Calderón

La próxima semana, dos años después de que la cámara de un vehículo captara el brutal asesinato de un hombre frente a una escuela en Cartago, los cuatros sospechosos de ese crimen enfrentarán a la justicia.

Se trata del homicidio de Raúl Arrieta Torres, alias Rábano, acribillado con un fusil AK-47 cuando transitaba por la Escuela Rescate de Ujarrás, en Llanos de Santa Lucía, de Paraíso en Cartago.

Por esos hechos ocurridos la mañana del 29 de setiembre del 2023, hay cuatro hombres acusados, de apellidos Fernández, Cedeño, Castillo y Sanabria.

Según la investigación, los imputados viajaban en un vehículo y dos de ellos se bajaron y le dispararon, en reiteradas ocasiones, a alias Rábano, quien falleció en el sitio.

De acuerdo con las pesquisas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el crimen aparentemente estuvo relacionado con disputas por narcotráfico.

En el lugar del asesinato, la Policía Judicial recolectó un casquillo de AK-47 que tenía escrito el alias del ofendido, quien según trascendió en ese momento, contaba con antecedentes vinculados al tráfico de drogas en la zona oriental del país.

El crimen habría sido un ajuste de cuentas entre bandas rivales de Limón que se desplazaron hacia la provincia de Cartago.

El OIJ efectuó siete allanamientos en Limón como parte de las pesquisas, que permitieron la detención de los cuatro sospechosos en abril del año pasado, es decir, siete meses después del crimen.

Los operativos incluyeron el decomiso de armas de fuego y otros elementos probatorios que fueron incorporados al expediente judicial.

El Ministerio Público presentó meses después la acusación contra los cuatro hombres, quienes permanecen en prisión preventiva desde que fueron capturados hace año y medio.

El Tribunal Penal de Cartago llevará a cabo el debate oral y público, que se desarrollará del 28 de octubre al 7 de noviembre, a partir de las 8 a. m.