Sucesos

Sospechoso del femicidio de Nadia Peraza usó esta excusa para la herida en la mano que lo delató

Pruebas testimoniales, científicas y documentales respaldan acusación del Ministerio Público

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Nadia Peraza, de 21 años, oriunda y vecina de Heredia, dejó una niña que el mes entrante cumple tres años. Foto: Tomada de Redes Sociales.
Nadia Peraza, de 21 años, oriunda y vecina de Heredia, tuvo una hija con el sospechoso de asesinarla, Jeremy Buzano Paisano, la menor actualmente tiene cuatro años.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nadia PerazaJeremy Buzano PaisanoFemicidioRefrigeradoraOIJHeredia
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.