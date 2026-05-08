Sospechoso de almacenar fusiles de asalto y droga en casa de Grecia continuará en prisión preventiva

El sospechoso fue enviado el Ministerio Público, que confirmó que solicitará medidas cautelares.

Un hombre de apellidos Martínez Salas, quien almacenaba marihuana, cocaína, pistolas y fusiles de asalto dentro de una vivienda en Grecia, en marzo del 2025, continuará en prisión preventiva tres meses más, según informó el Poder Judicial.

La medida cautelar la amplió el Juzgado Penal de Grecia mientras continúa avanzando el proceso penal de este sujeto, señalado por los presuntos delitos de infracción a la ley de armas, almacenamiento, posesión y venta de droga.

Martínez fue detenido durante allanamiento por drogas. La investigación en su contra inició luego de que las autoridades recibieron información que indicaba que, en apariencia, el hombre se dedicaba a almacenar, poseer y vender droga, en Puente de Piedra, El Invu 3 y en un bar de Grecia.

El hombre tenía dos fusiles de asalto, así como siete revólveres dentro de su vivienda. (OIJ/OIJ)

Sin embargo, cuando se pusieron en marcha los operativos, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no solo hallaron varias dosis de crack, marihuana y cocaína, sino también siete revólveres, un fusil AK-47 y un fusil AR-15, así como municiones para estas armas.

También se confiscó dinero en efectivo, que se presume provenía de la venta de drogas.

Desde entonces, la Unidad de Narcotráfico de Grecia del Ministerio Público solicitó medidas cautelares contra Martínez y el Juzgado Penal ha ordenado mantenerlo en prisión preventiva.