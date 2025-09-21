Este es el relato del comunicador de Radio Zurquí que denunció agresión

Erick Sojo Marín, fundador del medio digital Radio Zurquí, denunció a uno de sus vecinos quien lo agredió, presuntamente, por las publiciones críticas hacia el presidente Rodrigo Chaves.

Erick Sojo Marín, un vecino de San Isidro de Heredia y fundador del medio digital Radio Zurquí, denunció ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que fue víctima de una agresión física por parte de un presunto simpatizante del presidente Rodrigo Chaves Robles.

El hecho habría ocurrido la tarde de este sábado 20 de setiembre en el lugar de residencia de Sojo, en ese cantón herediano.

Según relató el comunicador a La Nación, el incidente se registró cerca de las 6 p. m. “Cuando voy a subir las gradas hacia el apartamento, él estaba sentado, yo simplemente voy a pasar por el lado sin decirle nada, se puso de pie y me dio un golpe con la mano y me dijo ahora sí maricón, así lo quería agarrar”.

Director de Radio Zurquí muestra lesiones en su cara

El presunto agresor (cuya identidad no fue divulgada), continuó su ataque, a los que sumó varios insultos. “Me pega un manazo a mano abierta por la oreja, me dio como cuatro golpes y después me agarró del cuello, antes de eso intentó quitarme el teléfono, me quitó los lentes y me agredió por la nariz”, detalló Sojo Marín.

De acuerdo con el relato del denunciante, su agresor, quien vive en un apartamento contiguo, lo incitó a que se enfrentaran a golpes. “Se vino otra vez y me volvió a golpear y dijo: ¿no te vas a defender maricón, no vas a golpearme, venga golpéeme, peleemos hijo de p∗ta, sos un maricón que solo para hablar del presidente es lo que sirves’", agregó Sojo, de 47 años, quien es conocido como Paisano.

El ataque concluyó con un fuerte golpe hacia los genitales de la víctima, luego el sujeto se fue del lugar, cuando el comunicador llamó al 911 para solicitar la intervención de la Fuerza Pública.

Antecedente de amenaza

La agresión sufrida por el comunicador tiene un antecedente cercano ya que, de acuerdo con Sojo, hace aproximadamente dos meses el mismo hombre llegó a su residencia a proferir amenazas. “Me llegó a gritar a la puerta de la casa, me decía salí maricón que te voy a romper el hocico y cosas así”, recordó.

En esa ocasión, el agresor también hizo referencia a las publicaciones del medio digital: “Me decía que yo solo sirvo para estar haciendo videos y estar hablando y que dejara de estar hablando mierda”, explicó la víctima.

Sojo Marín fundó hace once años Radio Zurquí, medio que inicialmente se dedicaba a la cobertura de temas culturales, espectáculos y folklore, pero desde hace tres años se enfoca en contenido político, con una línea crítica hacia la actual administración.

En su declaración ante el OIJ, el comunicador reconoció su posición editorial: “Yo pertenezco a la prensa opositora del actual gobierno de la República, por consiguiente esto me trae críticas y descontento por parte de algunas personas”.

Sojo Marín aseguró que, tras interponer la denuncia ante el OIJ, acudiría a Medicina Forense para que le hagan una valoración por las lesiones sufridas durante la agresión.