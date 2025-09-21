Sucesos

Este es el relato del comunicador de Radio Zurquí que denunció agresión

Hecho ocurrió este sábado cuando víctima ingresaba a su casa

Por Christian Montero
Erick Sojo Marín, fundador del medio digital Radio Zurquí, denunció a uno de sus vecinos quien lo agredió, presuntamente, por las publiciones críticas hacia el presidente Rodrigo Chaves.
