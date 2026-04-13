Sucesos

Diputado de Nueva República bajo investigación por aparente pesca ilegal

Fiscalía abrió expediente al legislador, otra persona también es investigada

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Por Christian Montero y Reiner Montero
Parque Nacional Tortuguero
Los hechos por los que investigan al diputado Yonder Salas, habrían ocurrido en el río Sierpe en el Parque Nacional Tortuguero. (Foto: Reiner Montero/Foto: Reiner Montero)







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Diputado Yonder Salas pesca ilegal
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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