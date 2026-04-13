Diputado de Nueva República bajo investigación por aparente pesca ilegal

Los hechos por los que investigan al diputado Yonder Salas, habrían ocurrido en el río Sierpe en el Parque Nacional Tortuguero.

El diputado del Partido Nueva República Yonder Salas Durán enfrenta una investigación por presunta pesca ilegal tras aparentemente ser sorprendido en esa actividad durante este domingo 12 de abril.

La información la confirmó el Ministerio Público tras una consulta de La Nación, mientras que, el legislador al ser contactado por este medio negó el incidente.

Los hechos que se investigan ocurrieron en el Parque Nacional Tortuguero en Limón, donde al parecer Salas fue ubicado junto a dos personas más por patrulleros del puesto de Cuatro Esquinas.

La Fiscalía Adjunta de Pococí informó de que ayer recibió un informe del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinac), sobre “tres personas detenidas como sospechosas de cometer el delito de pesca ilegal dentro del Parque Nacional Tortuguero, en la provincia de Limón”. El Ministerio Público precisó que los imputados son “dos adultos de apellidos Azofeifa y Salas, se les abrió la causa penal 26-000503-0485-PE”.

A un menor de edad se le abrió el caso 26-078-1037-PJ, en la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil sede Pococí. “No obstante, según consta en el acta emitida por la Fiscalía de Pococí, a las 10:40 p. m. de ayer, domingo, la defensa técnica de Salas informó que su representado ostenta actualmente el cargo de diputado, lo cual desconocía la fiscalía hasta ese momento”.

Debido a la condición de legislador que ostenta Salas, lo cual le otorga inmunidad “se ordenó su libertad y, esta mañana, se remitió un testimonio de piezas (expediente paralelo) a la Fiscalía General de la República, instancia que continuará la investigación en su contra, bajo el expediente 26-000508-0485-PE”, agregó el ente acusador.

En la causa contra Salas y otro adulto, la Fiscalía de Pococí informó de que se encuentra a la espera de la ampliación de un informe del Sinac, para citar al imputado y tomarle la declaración indagatoria.

Malentendido

Salas explicó que “todo fue un malentendido, nosotros íbamos en una lancha por los canales, muy cerca del pueblo de Tortuguero, no en el río Sierpe, cuando la lancha empezó a dar problemas mecánicos”. El legislador añadió que mientras atendían el desperfecto llegó una embarcación del Sinac.

El diputado señaló que los funcionarios del Sinac les dijeron “que debíamos acompañarlos, ya que hubo una diferencia con otra persona que iba en la lancha. Después todo se aclaró y no pasó a más”. El representante de la provincia del Caribe detalló que fue presentado ante la fiscalía de Pococí, “nos fuimos sin ningún problema de la fiscalía, tanto fue así que ni tan siquiera me tomaron los datos”.

En este momento, ninguna de las personas se encuentra en condición de detenida.