Sinac detectó a 408 personas ingresando ilegalmente a parques nacionales durante operativos de fin de año

408 personas ingresaron ilegalmente a parques nacionales en Costa Rica. Sinac advierte sobre riesgos y trabaja en sanciones más severas.

Durante los operativos realizados en el cierre del 2025 e inicios del 2026, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) detectó a 408 personas ingresando de forma ilegal a áreas silvestres protegidas.

Según datos del Sinac, los sitios con atractivos volcánicos fueron los más afectados, al representar el mayor número de ingresos no autorizados. Esta práctica no solo viola la normativa ambiental vigente, sino que también pone en riesgo la vida e integridad física de quienes ingresan sin permiso, especialmente en zonas peligrosas y de difícil acceso.

El Parque Nacional Volcán Irazú lideró la lista con 200 personas detectadas, seguido por el Parque Nacional Isla San Lucas con 88 casos y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Bahía Junquillal con 30. También se registraron ingresos ilegales en otras áreas como el Parque Nacional Juan Castro Blanco, Corcovado y Chirripó, entre otras.

El Sinac alertó sobre los graves peligros a los que se exponen quienes ingresan a estas zonas, en especial en áreas volcánicas activas. Entre los riesgos están la inhalación de gases tóxicos, erupciones freáticas, hipotermia, precipicios, lluvia ácida y corrientes de barro.

Los operativos detectaron 408 ingresos irregulares a parques nacionales. Sinac alertó sobre riesgos y busca establecer sanciones más duras. (Sinac/Cortesía)

Yeimy Cedeño, jefa del Departamento de Control y Protección del Sinac, indicó que estos ingresos ilegales también benefician a personas inescrupulosas, quienes no ofrecen equipo de protección ni pólizas a los visitantes. En caso de ser sorprendidos, los guías ilegales huyen del lugar y abandonan a los visitantes sin protección alguna.

La institución informó que trabaja en un proyecto de ley que buscará sancionar con altas multas los ingresos no autorizados a parques nacionales. Actualmente, si una persona es interceptada en zona restringida, se emite una orden administrativa inmediata, cuyo incumplimiento puede derivar en una acusación por desobediencia, con penas de 6 meses a 3 años de prisión, conforme al artículo 314 del Código Penal.

Además, se recordó que están habilitadas las denuncias contra empresas que promuevan tours ilegales, mediante la línea 1192 o a través del sitio web https://www.sitada.go.cr/denunciaspublico/.