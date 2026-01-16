Sucesos

Sinac detectó a 408 personas ingresando ilegalmente a parques nacionales durante operativos de fin de año

La mayoría de los casos ocurrieron en zonas volcánicas activas, donde el riesgo de accidentes es alto y el acceso está prohibido

Por Damián Arroyo C.
408 personas ingresaron ilegalmente a parques nacionales en Costa Rica. SINAC advierte sobre riesgos y trabaja en sanciones más severas.
408 personas ingresaron ilegalmente a parques nacionales en Costa Rica. Sinac advierte sobre riesgos y trabaja en sanciones más severas. (Sinac/Cortesía)







