Siete días sin rastro de Mauricio Chavarría: ¿Una venta de auto clave en su desaparición?

Siete días han pasado desde que Mauricio Chavarría Velásquez, de 32 años, desapareció sin dejar rastro en San Ramón de Alajuela. Su familia y amigos, están en búsqueda de respuestas en medio de un caso que hasta el momento carece de pistas claras sobre su paradero.

Chavarría, oriundo de Puntarenas, se trasladó hace dos años a San Ramón tras recibir una oportunidad laboral en una tienda de artículos tecnológicos. Según sus allegados, es un hombre reservado, responsable y muy comprometido con su trabajo, lo que hace que su desaparición resulte aún más desconcertante.

El jueves 20 de marzo, salió de su trabajo en el centro de San Ramón a las 6 p.m., como de costumbre. Sin embargo, no regresó a su apartamento ni volvió a ser visto. Al día siguiente, su ausencia en el trabajo encendió las alarmas entre sus compañeros, quienes intentaron comunicarse con él sin éxito. Uno de ellos acudió a su vivienda, pero Mauricio no estaba, ni tampoco su vehículo BMW.

Mauricio Chavarría desapareció el pasado 20 de marzo. (Cortesía/cortesía)

Un rastro en redes sociales

Eugenia Bustamante, tía política de Mauricio, comentó que la familia descubrió que el 9 de marzo él había publicado en redes sociales un anuncio de venta de su vehículo. Esto les hace pensar si pudo haber acordado un encuentro con algún comprador la noche de su desaparición. No obstante, no hay pruebas que confirmen que haya concretado alguna una cita. El dueño del apartamento donde reside Mauricio relató que la noche del jueves, cuando guardó el carro de su hija, notó que el BMW de Mauricio no estaba.

“Él nos decía vean, yo fui el jueves en la noche a guardar el carro de mi hija, no estaba el de Mauricio. Saqué en la mañana el carro de mi hija y no estaba Mauricio”, contó el dueño del apartamento a la familia.

Las redes sociales han sido una fuente de posibles pistas, pero muchas de ellas han resultado inconclusas. Una mujer publicó que había recibido un servicio de transporte por parte de un hombre con características similares a Mauricio mediante una plataforma de viajes, lo que hizo que su familia se preguntara si él había estado trabajando como conductor. Sin embargo, quienes lo conocían aseguran que no tenía antecedentes de realizar este tipo de actividad.

Mauricio Chavarria puso en venta su vehículo el pasado 9 de marzo. (Cortesía/cortesía)

“Nos dejó como muy en el aire, porque nunca habíamos escuchado de esa posibilidad. No sé si trabajaba todo el día, salía tarde y trabajaba sábados, incluso a veces en actividades de la empresa un domingo”, comentó.

Otra información indicaba que fue visto en Agua Zarcas, San Carlos, pero la Policía Municipal revisó la zona y no encontró rastros. Además, una persona afirmó haber visto a un hombre parecido a Mauricio en Berlín de San Ramón, acompañado de un perro y con una pala en su mochila, pero la familia desconoce si él tenía alguna mascota.

Su círculo social también ha sido objeto de análisis. Chavarría solía compartir en WhatsApp imágenes de reuniones con un grupo de personas que poseían vehículos BMW, supuestamente en Palmares. Sin embargo, su familia no conoce a ninguno de los integrantes de este grupo.

Investigación en curso

La denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentó el sábado 22 de marzo. Desde entonces, agentes han recabado información y revisado posibles escenarios. Sin embargo, la incertidumbre crece con el paso de los días y la falta de avances concretos.

Durante estos seis días, las autoridades pidieron permiso a los familiares para ingresar al apartamento de Mauricio, así como entrevistas con compañeros de trabajo, pero de momento no hay rastros. “Sabemos que las autoridades están trabajando, pero el tiempo es crucial en estos casos. Nos preocupa que pasen los días sin noticias de Mauricio”, expresó su tía.

Su familia pide colaboración a la ciudadanía para obtener cualquier información relevante. Si alguien tiene datos sobre su paradero, puede comunicarse con la línea confidencial del OIJ al 800-8000-645.