Sucesos

Sentenciados por atroz asesinato confundieron a joven indígena con informante de la Policía

Mujer de 18 años fue torturada al creer que ayudaba a la Policía en caso antidrogas

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Adimas Gabriel Rojas Ponce (izquierda) y Vladimir Antonio Gutiérrez Contreras, fueron condenados a 35 años de prisión por el asesinato de la joven indígena Viviana Rocío Delgado Ortíz.
Adimas Gabriel Rojas Ponce (izquierda) y Vladimir Antonio Gutiérrez Contreras, fueron condenados a 35 años de prisión por el asesinato de la joven indígena Viviana Rocío Delgado Ortíz. (Christian Montero/Foto: cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TorturadaAtrozAsesinatoBribrí
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.