Siete heridos por choque de autobús contra un árbol en Curridabat

Siete personas resultaron heridas por el choque de un autobús contra un árbol en Curridabat, frente a Plaza Premier. La Cruz Roja Costarricense movilizó este martes siete ambulancias para atender el incidente.
Uno de los pacientes, en condición crítica, fue trasladado en una ambulancia de soporte avanzado al hospital Calderón Guardia, mientras que cuatro personas fueron remitidas a la clínica Carlos Durán en condición estable.
Dos pacientes más fueron valorados, pero no quisieron ser trasladados a un centro médico.