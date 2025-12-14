Seis asesinatos en ocho horas: país vive jornada violenta del sábado a la madrugada del domingo

Un hombre de apellidos Granados Pérez, fue asesinado en un callejón del sitio conocido como el dique de Miraflores en el barrio El Carmen en Cartago.

Costa Rica vivió una violenta jornada entre la noche del sábado y la madrugada del domingo con seis asesinatos reportados en menos de ocho horas en distintas zonas del país, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La ola de violencia inició a las 8 p. m. del sábado en el centro de Quepos, Puntarenas, frente a la iglesia, donde un hombre de apellido River, de 63 años, fue atacado con arma blanca; la víctima murió a eso de las 02 a. m. en el Hospital Max Terán.

Minutos más tarde, a las 8:40 p. m., en el Cocal de Quepos, muy cerca del centro de ese cantón, fue atacado con arma de fuego dentro de su casa un hombre apellidado Vargas, de 52 años.

El tercer homicidio en Puntarenas se registró a las 11 p. m., en Puerto Jiménez, donde se confirmó la muerte de un joven de apellido Elizondo, de 26 años.

Al parecer, este último tuvo una riña con otro hombre dentro de un vehículo. En determinado momento, el agresor sacó un arma y disparó contra Elizondo y luego trasladó el auto, con la víctima a bordo, hasta el sitio conocido como La Amapola, donde lo abandonó.

Doble homicidio en Guanacaste

A las 2:30 a. m., en Villarreal de Tamarindo, Guanacaste, ocurrió un doble homicidio, los fallecidos son un joven de apellido Méndez de 23 años, quien presentaba varias heridas por arma de fuego; mientras que el otro agredido, aún sin identificar, recibió diez impactos de bala y tendría entre 35 y 40 años.

De acuerdo con la Policía Judicial, ambos estaban en vía pública cuando llegó un hombre y les disparó en múltiples ocasiones y se retiró en una motocicleta; el OIJ de Santa Cruz decomisó minutos después la moto usada por el presunto homicida.

Por último, a las 4:30 a. m. de este domingo, en el sitio conocido como el dique Miraflores, ubicado en barrio El Carmen en Cartago, un hombre de 30 años, de apellidos Granados Pérez, fue atacado con arma de fuego por un sujeto.

La agresión ocurrió en un callejón ubicado entre dos viviendas. De acuerdo con testigos, al fallecido no se le conocían problemas, pero, por razones que no están claras, fue atacado por dos hombres, al parecer también vecinos del lugar, quienes primero lo golpearon y después uno de ellos le disparó en el abdomen.

Los mismos vecinos relataron que se escucharon dos detonaciones. Minutos después de las 5 a. m. la unidad de la Cruz Roja de Llano Grande declaró fallecido a Granados Pérez, quien al parecer estaría a pocos días de contraer matrimonio.

De acuerdo con datos de la Policía Judicial, a la fecha han ocurrido a nivel nacional al menos 833 homicidios. De ese total, 282 se reportan en San José, 166 en Limón y 119 en Puntarenas, que son las provincias que acumulan la mayor cantidad de hechos violentos de este tipo.

Colaboró la corresponsal: Keyna Calderón.