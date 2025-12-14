Sucesos

Seis asesinatos en ocho horas: país vive jornada violenta del sábado a la madrugada del domingo

OIJ reporta homicidios en Quepos, Puerto Jiménez, Tamarindo y Cartago.

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Un hombre de apellidos Granados Pérez, fue asesinado en un callejón del sitio conocido como el dique de Miraflores en el barrio El Carmen en Cartago.
Un hombre de apellidos Granados Pérez, fue asesinado en un callejón del sitio conocido como el dique de Miraflores en el barrio El Carmen en Cartago. (Foto: Keyna Calder/Foto: Keyna Calderón)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Violenta jordana homicidios Costa RicaSeis homicidios en ocho horas
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.