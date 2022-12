Uso del dinero plástico disparó los fraudes electrónicos para vaciar cuentas

El subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Michael Soto, llamó a la prudencia y a adoptar una actitud de sana desconfianza para prevenir los asaltos y otros golpes al patrimonio, en especial cuando ya circulan en las cuentas de banco los aguinaldos de fin de año.

El jerarca pide evitar movimientos de dinero avanzada la noche y hacer retiros en sitios peligrosos. También que las transacciones en los cajeros automáticos sean por montos pequeños. A la hora de realizar compras sugiere realizar el pago con tarjetas de débito o de crédito e incluso por Sinpe Móvil, para así no portar efectivo.

El funcionario recordó que los fraudes informáticos se están convirtiendo en el principal modo de operar por parte de quienes han visto como en las calles la población cada vez usa más el dinero plástico. Se debe tener mucho cuidado con los links a los que se accede, las llamadas telefónicas donde piden datos y las páginas que se visitan en las redes sociales.

Fraudes informáticos provocaron robo de ¢4.300 millones y $1,4 millones entre 2021 y 2022

“Hay que generar prevención para que no afecten nuestro patrimonio y nuestro aguinaldo. Para no pasar un fin de año triste y doloroso”, indicó Soto, al constatar que de las cuentas bancarias le están sacando dinero a muchas personas.

Entre el 1.° de enero y el 15 de noviembre, las denuncias por delitos informáticos llegaron a 4.366. De ellas, 2.595 fueron por estafas, 683 casos de suplantación de identidad y el resto por espionajes, sabotajes y otros. El monto total de lo sustraído en moneda nacional y extranjera ronda los ¢1.700 millones ($2,8 millones), según datos del OIJ. En promedio se han denunciado unas siete estafas diarias.

La modalidad de estafas por vía informática sigue en auge y constituye un duro golpe al patrimonio de muchos que, de un momento a otro pierden sus ahorros sin tener idea de la persona que comete esa acción fraudulenta.

Las declaraciones del subdirector del OIJ surgen en la misma semana en la que el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, reconoció que el sistema de bloqueo celular en las cárceles es prácticamente inexistente y desde los centros penales operan unas 70 bandas de crimen organizado.

Aseguró, en una comparecencia ante la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, que no entiende como en la Ley General de Telecomunicaciones se le dio la autoridad del bloqueo de las señales telefónicas a las propias operadoras, lo cual es preocupante porque el Ministerio no puede ordenarles cómo hacer el trabajo y se depende de la buena voluntad de ellas para que la señal se bloquee o no.

Por la cantidad de estafas que se venían realizando desde los centros penitenciarios, Campos se reunió con las operadoras, la Superintendencia de Telecomunicaciones y otros entes involucrados, que aseguraban el buen funcionamiento del bloqueo. Les hizo ver que día a día el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) seguía recibiendo denuncias por estafas que tenían su origen en la cárcel.

70 bandas burlan bloqueo celular para operar desde cárceles

Aunado a los delitos informáticos, en diciembre se incrementan las riñas que suelen dejar personas heridas de gravedad o que pierden la vida, así como mucha violencia intrafamiliar. “Normalmente diciembre es muy complicado para las autoridades y es donde más debemos trabajar”, agregó Michael Soto.

