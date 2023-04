Protestas callejeras por cambio en horarios de policías

Decenas de ciudadanos protestaron en las calles este jueves por la noche en oposición al cambio en los horarios que cumplen los oficiales de la Fuerza Pública. Entre los manifestantes hay policías que reclaman porque se eliminó el rol de seis días trabajo por seis de descanso y, en su lugar, se les impuso un nuevo formato de 6x4, con menos días libres.

La medida, con una vigencia de seis meses, fue anunciada este miércoles por el ministro de Seguridad, Jorge Torres, como parte de las estrategias del programa Costa Rica Segura, que pretende reducir la criminalidad y la ola de homicidios que aqueja al país.

Según videos en redes sociales, hubo tortuguismo y manifestantes en la fuente de la Hispanidad, en San Pedro de Montes de Oca; en Plaza del Sol, Curridabat, y en los alrededores del aeropuerto Juan Santamaría.

También hubo reportes de algún tipo de protesta en la ruta 10, Turrialba, y en la vía de Cerro Cortés de Aguas Zarcas, en la zona norte.

Alexánder Solano, director de Tránsito, confirmó que varias personas, entre ellas policías, protestaban en diferentes partes del territorio.

“Varias personas están protestando en cinco zonas del país entre las que recuerdo son el cruce del aeropuerto internacional Juan Santamaría, en la Fuente de la Hispanidad y Turrialba sobre Ruta 10. Nosotros estamos enviando oficiales de tránsito para que no haya problemas con el flujo vehicular o disturbios.

“En este momento están cerrando las calles de manera intermitente, más que todo para llamar la atención, ahorita no tenemos identificado quien es el responsable de la protesta, me imagino que el sindicato de la Policía, pero en este momento no lo sabemos. Ahora tendríamos que esperar que va a suceder mañana o si van a mantener esa protesta”, dijo Solano a este medio a eso de las 10 p. m.

No obstante, Xiomara Rojas, secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales Costarricenses (Siteco), dijo a este medio: “Nosotros estamos preocupados sobre lo que está pasando en este momento, porque no sé quién está dirigiendo eso”.

Por su parte, la Asociación Nacional de Empleados Públicos, agregó en su chat de prensa que comprenden “el malestar del gremio policial por el anuncio que hizo el gobierno. Estamos analizando varios escenarios y las peticiones planteadas son justas”. Empero, no se atribuyeron la organización de las protestas nocturnas.

Se mantienen las protestas cerca del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría

Más temprano, por la tarde, un grupo de policías acudió a Casa Presidencial, donde fueron atendidos por el viceministro de Seguridad, Daniel Calderón y el viceministro de la Presidencia, Jorge Rodríguez.

Tras la reunión, Rodríguez aseguró que escucharon las inquietudes de los agentes con respecto al plan Costa Rica Segura, no obstante, no precisó cuáles son esas observaciones o peticiones particulares. Se limitó a indicar que desde el Gobierno de la República están abiertos al diálogo.

Por su parte, Calderón aseveró que ya se tomaron algunas decisiones (no especificó cuáles), que se orientan a garantizar las condiciones básicas que requieren los policías para seguir trabajando.

Además dijo que la administración está en disposición de seguir conversando sobre este asunto.