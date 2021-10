Padre de joven fallecida en Parque Nacional: ‘No sé si ellos dormirán tranquilos, sabiendo que murieron tres personas’

Bomberos, policías y vecinos colaboraron en la búsqueda de los cuerpos, que finalmente fueron encontrados dos kilómetros río abajo. Foto: Cortesía Bomberos.

Freddy Meléndez y Yesenia Fernández lamentan que, a falta de veinticuatro días para el segundo aniversario del fallecimiento de su hija, la presunta negligencia de los supuestos guías turísticos continúe impune.

Ione Aurora Meléndez Fernández, de 22 años, fue una de las tres víctimas mortales del accidente el 3 de noviembre de 2019, cuando fueron arrastradas por el río Toro, en Venecia de San Carlos. Al parecer, hasta la fecha, los particulares que le cobraron ¢25.000 a Ione para llevarla a un sitio de acceso restringido, continúan realizando estas incursiones al lugar del suceso.

“Me hubiera gustado haberle dicho a mi hija que donde viera la primera señal de peligro o de que algo no estaba bien, no siguiera con la ruta. A nuestros amigos les decimos que no queremos más malas noticias, que sean desconfiados, que tengan mucho cuidado. Es muy fácil lavarse las manos para los organizadores. Yo no sé si ellos dormirán tranquilos, sabiendo que por su negligencia murieron tres personas”, lamentó Freddy Meléndez, quien al día siguiente del accidente retiró el cuerpo de su hija de la Medicatura Forense en San Carlos.

Según los familiares de las víctimas, los mismos organizadores que llevaron a Ione, Amanda Wu Chung y Paula Rodríguez Campos al lugar donde perecieron, continúan promocionando en redes sociales sus excursiones a sectores restringidos del Parque Nacional Juan Castro Blanco, en Venecia de San Carlos. Incluso planean una nueva incursión para el próximo 24 de octubre.

[ Desagüe programado en embalse habría sorprendido a mujeres ahogadas en catarata ]

“Este mes tienen programado un tour a ese mismo lugar, igual que con mi hija. Yo les sigo la pista y su página de Facebook incluso ha crecido. Yo quiero que la gente se entere de lo que están haciendo, porque con mi hija nos engañaron y nos hicieron creer que tenían al día permisos y que eran guías turísticos capacitados. Cuando esto pasó nos dimos cuenta de que nada de eso era cierto”, reclamó Yesenia.

Ambos progenitores cuentan que, posterior al accidente, los organizadores cambiaron el nombre de todas sus páginas y dejaron de contestar los teléfonos. “Llamé a los teléfonos de los encargados del viaje, pero no contestaban. Para la tarde ya habían bloqueado mi número. Terminaron cambiando el logo y nombre de su página de Facebook, para evadirnos”, recordó la madre.

Su único contacto fue poco después del suceso, cuando se reunieron las tres familias afectadas para recibir las pertenencias de sus hijas de manos de los mismos sujetos que las llevaron al lugar. “Nos dieron el pésame, pero no respondimos nada. Aún estábamos en shock”, aclaró Freddy.

“Si hay un lugar prohibido, cómo usted expone a un grupo de turistas y los mete. Yo me imagino a mi hija y a su amiga (Amanda Wu) viendo los rótulos de advertencia en la entrada del ICE, pero como las llevaron por otra entrada, no vieron problema en eso. Nosotros tenemos videos donde se ve que van caminando entre las piedras y no llevan ni un casco, es una irresponsabilidad, y ahí siguen, como si nada”, reclamó Yesenia.

“Mi hija menor me dijo en la mañana que en Tik Tok le salen los videos de la misma gente que llevó a su hermana. A ella le duele, se le salieron las lágrimas de ver el montón de comentarios de gente que preguntaba cómo llegar y si era seguro, y ellos responden que sí es seguro. Ella siente que por ahí pasó su hermana. Las mismas personas, hoy, lo siguen promocionando. A mí todavía se me hace un nudo en la garganta al hablar de esto”, concluyó la madre.