Fuerza Pública detiene asamblea de Coopelesca ante caos y tumultos

Decenas de personas ingresaron al recinto, donde según testigos no se respetaba el distanciamiento social ni demás medidas de prevención contra la covid-19. (Cortesía)

La Fuerza Pública y el Grupo de Apoyo Operacional (GAO) detuvieron este lunes 25 de octubre por la noche la asamblea regional de la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca) en Venecia de San Carlos, debido a los grandes tumultos y el descontrol en el ingreso de personas. La actividad estaba programada para las 5 p. m., no obstante, a las 6:15 p. m. autoridades evacuaron a las personas del lugar.

Según testigos, la situación se salió de control cuando llegaron dos buses que transportaban abonados de la cooperativa electrificadora de la zona norte, que tenían por objetivo elegir los delegados (representantes) del distrito de Venecia ante la cooperativa. La delegación regional de la Fuerza Pública de Venecia confirmó a La Nación que la intervención se dio a la hora señalada.

Trascendió extraoficialmente que los buses traían personas desde Sarapiquí, que aunque no debían votar en la asamblea de Venecia de San Carlos, fueron trasportados con el objetivo de apoyar a algún candidato o candidata a delegados regionales de la cooperativa.

El teniente Walter Jiménez, de la Fuerza Pública de Venecia, confirmó que la intervención policial se dio debido a la aglomeración de personas y a la llegada de buses que comprometían la seguridad en el lugar.

Zoraida Pérez, vecina de Venecia que se encontraba en el salón, aseguró que fue ella la que llamó a la Policía del pueblo a las 5:50 p. m., cuando vio que llegaron dos buses llenos de personas al lugar. “Yo hablé con algunos y me dijeron que venían desde Colonia San José de Puerto Viejo. Ya con la gente de nuestro distrito el aforo estaba más que pasado, para que trajeran gente de lejos, de otra provincia incluso”, reclamó Pérez.

Por su parte, Fernando Porras, también vecino de la localidad, criticó que la presencia de abonados de otros cantones “es legal pero inmoral”. Además, el entrevistado señaló como culpable del desorden a Giovanny Villalobos, actual presidente de Coopelesca y también presidente del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop).

“El aforo era de 300 personas, ya con la gente de Venecia éramos esa cantidad. Pero ellos aducen que traer gente de otro cantón es legal, aunque sea inmoral. La ley les permite traer gente sencilla y humilde a ser manipulada. Aquí el único culpable se llama Giovanny Villalobos, él es el estratega de todo esto, y se lo pueden decir en otros lugares también, gente a la que les cerraron las puertas para participar. Tienen secuestrada esa cooperativa y el cooperativismo a nivel nacional. Nosotros defendimos nuestra casa”, reclamó Porras.

Por su parte, Villalobos, ante consulta de La Nación, se defendió de las declaraciones y señaló como responsables de los disturbios tanto a Porras como a Rodolfo González, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Venecia, pues supuestamente limitaron la entrada de las personas que bajaron de los buses.

El presidente de Coopelesca además señaló que fueron ellos los que llamaron a la Policía, pero lo hicieron por la limitación a la libertad de tránsito en el lugar, no por las aglomeraciones, pues el aforo de 300 personas aún no había sido completado.

“Llegaron un grupo de asociados y otros no los querían dejar entrar, entonces nosotros solicitamos la ayuda de la Fuerza Pública. Había suficiente espacio, todavía no llegábamos al límite. Nosotros decidimos no continuar para evitar confrontaciones. Sí llegó gente en buses, pero los vecinos de Venecia se trasladaron así, lo que pasa es que cuando llegaron otros asociados ellos no quisieron dejarlos pasar porque asumieron que no les iba a ser favorable la votación”, replicó Villalobos.

El presidente también argumentó que Coopelesca está dividida en 6 cantones de influencia y que las personas habitantes son convocadas en sus respectivos cantones por efectos de orden, pero que si alguien decide participar en una asamblea diferente a la de su cantón de residencia, está en el derecho de hacerlo, siempre que sea asociado.

El Grupo de Apoyo Operacional apoyó las labores de la Fuerza Pública del pueblo. (Cortesía)

Alrededor de las 6:15 de la noche, Fuerza Pública dio la instrucción a los asistentes de evacuar el lugar. (Cortesía)