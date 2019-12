" Fue algo tan rápido, fue en cuestión de segundos. Estábamos mi esposo, un cliente y yo, y entraron unos tipos en moto, no los reconocimos porque andaban con casco, pero no eran extranjeros. Encañonaron a mi esposo, pero yo me fui para atrás”, relató Nuria Montoya, codueña del establecimiento, junto a Didier Castillo.