‘Se empezó a mover toda la estructura’: Vecino relata momentos de terror tras paso de torbellino en Heredia

16/09/2025, Heredia, Mercedes Norte, San Jorge, un torbellino se formó esta tarde en la zona, provocando que varias casas se vieran afectadas. En la fotografía Edwin Villegas.

Don Edwin Villegas Ugalde tenía pocos minutos de haber llegado a su casa, tras cumplir la jornada laboral, cuando el paso de un torbellino le hizo pasar junto a su esposa y su pequeña nieta verdaderos minutos de horror.

El hecho ocurrió la tarde de este martes en el distrito Mercedes, en Heredia, en donde la Cruz Roja reporta afectaciones en al menos cuatro cuadras de esa comunidad. El torbellino destechó la vivienda de Villegas, quien tuvo que refugiarse con su familia en el interior de la casa para salvar sus vidas.

El hombre, quien grabó parte del paso del fenómeno meteorológico con su teléfono, cuenta que todo ocurrió muy rápido: “Cuestión de cinco minutos antes, en el sector este de mi casa se ve un ventolero donde están ya levantando láminas y se oye el estruendo”, dijo.

Villegas se encontraba en la terraza de su vivienda junto a su esposa, cuando vio que el torbellino se movilizaba en dirección hacia su propiedad. “De un pronto a otro empezó a bajar y a bajar y a bajar, ya veíamos las latas más cerca, más fuerte, ya se sintió el ventolero”, explicó el vecino.

Al darse cuenta del peligro inminente, el hombre decidió proteger a su familia y se pusieron a buen resguardo en uno de los cuartos de la vivienda, durante el paso del fenómeno, don Edwin intentó grabar más con su teléfono pero la situación se tornó muy peligrosa. “Yo me quedo grabando detrás de la ventana, lo que pude, pero ya llegó el momento en que tuve que soltar el teléfono porque vi que la estructura grande ya se empezó a mover”, relató.

Los daños en el inmueble fueron cuantiosos, la fuerza del viento destruyó toda la estructura que soportaba el techo de una terraza y lo lanzó hacia la vivienda contigua. “El daño estructural es, por decirlo así, de toda la casa, desde la cumbrera hacia el frente de la casa, está totalmente destechado”, concluyó el afectado.