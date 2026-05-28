Sucesos

Sala IV condenó a OPA y Trivisión por difundir recetas médicas de exdirector del OIJ

Magistrados ordenaron a ambas empresas el pago de costas, daños y perjuicios.

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Por Christian Montero
Intercambios de mensajería en WhatApp sugieren que Douglas Sánchez, director de Noticias en el Canal OPA habría propuesto montarle una "cama" al director del OIJ, Randall Zúñiga.
La Sala Constitucional condenó a los canales OPA y Trivisión por divulgar recetas médicas del exdirector del OIJ, Randall Zúñiga. Douglas Sánchez era el director de Central Noticias, al momento de las publicaciones. (Foto: Archivo LN/Foto: Archivo LN)







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Exdirector OIJ recetas médicas OPA y TrivisiónSala IV condena OPA y Trivisión Randall Zúñiga
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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