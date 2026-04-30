‘Sacaron los cuerpos y los quemaron’: Supuestos miembros de la H de nuevo en juicio por doble crimen de mujeres

Kristel Patricia Aguilar, de 21 años, y su amiga Nahomy Ramírez Jiménez, de 22, fueron asesinadas entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de febrero de 2023 en el barrio Palmeras de Limón.

Dos supuestos miembros de la organización criminal conocida como la H enfrentan desde el martes 28 de abril un nuevo debate por los asesinatos de las jóvenes Kristel Patricia Aguilar Ortiz y Nahomy Ramírez Jiménez, cometidos entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de febrero de 2023 en el barrio Palmeras de Limón. Los imputados son de apellidos Venegas Porras, alias Vowa y Vanegas Sánchez.

Estos costarricenses, oriundos de la provincia caribeña, ya habían sido enjuiciados y condenados a 70 años de prisión por estos hechos en febrero del año pasado; sin embargo, tras una apelación, que fue acogida por autoridades judiciales, se ordenó un nuevo proceso.

Las razones que pesaron para ordenar un nuevo debate tampoco trascendieron.

La querella por este caso había identificado a un tercer participante, el hondureño José Freddy Luna Valle, quien usaba la identidad falsa de Davis Modesto Mena Duarte y quien falleció asesinado en Nicaragua. Se trata de un juicio de reenvío según el expediente 23-000280-0063PE que lleva a cabo el Tribunal Penal de Limón y está programado hasta el 15 de mayo, según confirmó la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia.

Según la relación de hechos del expediente, la noche del 17 de febrero Venegas Porras trasladó a las víctimas y a una tercera joven de apellidos Abarca Brown, en un vehículo gris hasta una casa blanca en Barrio Palmeras. A la 1:45 de la madrugada, Abarca Brown se retiró tras finalizar un servicio sexual. Las otras dos mujeres quedaron solas en el lugar.

Entre la 1:46 y las 2:40, los acusados, “con dominio del hecho, actuando sobre seguro, con superioridad numérica, anulando cualquier posibilidad de defensa, y con el uso de armas de fuego procedieron a darle muerte” a Aguilar y Ramírez, según consigna el expediente. Pocas horas después, “sacaron los cuerpos ya fallecidos” de la casa, los trasladaron en un vehículo a un lugar no determinado y los quemaron.

A la 1:14 de la tarde del 18 de febrero, Abarca Brown le confirmó a familiares de las víctimas que en la vivienda “habían alrededor de cinco sujetos armados” que consumían licor y drogas. Al día siguiente, los sospechosos desocuparon la estructura.

El debate contará con 11 testigos. La declaración más relevante es la de Abarca Brown, quien contactó a la Policía, identificó fotográficamente a alias Vowa mediante su perfil de Facebook y aportó el dato de que el hondureño Luna tenía una orden de captura en su país.

También declarará una vecina del lugar, quien confirmará que escuchó disparos esa noche y que al día siguiente la casa quedó vacía. Además, testificará una mujer de apellido Ortiz, quien detallará que las víctimas habían sido contratadas para atender a “unos hondureños”.