Sucesos

‘Sacaron los cuerpos y los quemaron’: Supuestos miembros de la H de nuevo en juicio por doble crimen de mujeres

Debate arrancó el martes 28 de abril y concluirá el 15 de mayo.

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Por Christian Montero
Kristel Patricia Aguilar, de 21 años, y su amiga Nahomy Ramírez Jiménez, de 22, están desaparecidas. El OIJ pide a quien tenga detalles llamar al 800-8000-645. Foto: OIJ.
Kristel Patricia Aguilar, de 21 años, y su amiga Nahomy Ramírez Jiménez, de 22, fueron asesinadas entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de febrero de 2023 en el barrio Palmeras de Limón.







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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