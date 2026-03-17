Ruta 27: reportan presas tras accidente frente a conocido centro comercial

Un accidente de tránsito sobre la ruta nacional 27, Próspero Fernández, causó largas presas la tarde de este martes, en el sentido San José-Santa Ana.
Según reportes de la Cruz Roja y de la aplicación Waze, el siniestro ocurrió a mitad de la tarde frente al centro comercial Multiplaza, en el cantón de Escazú, San José.
De acuerdo con esa misma aplicación, el congestionamiento se extiende, al ser las 4:48 p. m., aproximadamente desde ese centro comercial hasta el PriceSmart en Santa Ana, así como rutas aledañas.
Con el paso de las horas, las presas han disminuido su intensidad, pese a esto, la fila de carros es aún visible, según la plataforma Waze.
El cuerpo de emergencias aclaró que este incidente es atendido por Global Vía, empresa concesionaria de la ruta.