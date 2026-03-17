Sucesos

Ruta 27: reportan presas tras accidente frente a conocido centro comercial

Incidente fue atendido por Global Vía, según Cruz Roja

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Por Sebastián Sánchez
La Cruz Roja desplazó varias unidades a Hatillo para atender la emergencia.
La Cruz Roja confirmó un accidente en la ruta 27, aunque indicó que es atendido por la concesionaria de la vía. (Imagen con fines ilustrativos). (Cruz Roja/Cruz Roja)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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