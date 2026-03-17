Ruta 27: reportan presas tras accidente frente a conocido centro comercial

La Cruz Roja confirmó un accidente en la ruta 27, aunque indicó que es atendido por la concesionaria de la vía. (Imagen con fines ilustrativos).

Un accidente de tránsito sobre la ruta nacional 27, Próspero Fernández, causó largas presas la tarde de este martes, en el sentido San José-Santa Ana.

Según reportes de la Cruz Roja y de la aplicación Waze, el siniestro ocurrió a mitad de la tarde frente al centro comercial Multiplaza, en el cantón de Escazú, San José.

De acuerdo con esa misma aplicación, el congestionamiento se extiende, al ser las 4:48 p. m., aproximadamente desde ese centro comercial hasta el PriceSmart en Santa Ana, así como rutas aledañas.

Con el paso de las horas, las presas han disminuido su intensidad, pese a esto, la fila de carros es aún visible, según la plataforma Waze.

El cuerpo de emergencias aclaró que este incidente es atendido por Global Vía, empresa concesionaria de la ruta.