Riña en Escazú dejó herido de arma blanca esta madrugada

El herido, un joven de 22 años, fue traslado de emergencia a un centro de salud. Imágenes con fines ilustrativos.

Un joven de 22 años resultó herido con arma blanca la madrugada de este sábado en una riña en Escazú.

El muchacho, de apellido Ceciliano, presentaba heridas en el abdomen y piernas.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) los hechos ocurrieron cerca de las 4 a. m. en vía pública.

De acuerdo con los agentes judiciales en el sitio se dio un altercado en el que Ceciliano estuvo presente. La oficina de prensa indicó que hubo varias personas involucradas en la riña.

El muchacho fue trasladado de emergencia a un centro de salud.

El OIJ investiga el caso para identificar a los responsables de herir a Ceciliano y establecer las causas del altercado.