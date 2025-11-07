Rescatan a pescadores atrapados por la corriente del río Sarapiquí

Dos pescadores son rescatados tras quedar atrapados por la corriente en Sarapiquí. (Foto con fines ilustrativos). Archivo/La Nación.

Dos personas, que en apariencia se encontraban pescando en el río Sarapiquí, quedaron aisladas tras los fuertes aguaceros que causaron la crecida del cauce a la altura del muelle turístico de Puerto Viejo.

El incidente se registró a las 4:32 p. m. Al momento del reporte, ambas personas se encontraban en buenas condiciones de salud.

Según reportes preliminares, con la ayuda de una lancha de motor proporcionada por un privado presente en el lugar, se puso a salvo a las personas.

Una unidad básica de Cruz Roja y otra del Cuerpo de Bomberos atendieron el incidente.