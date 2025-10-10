Sucesos

Repartidor en motocicleta muere por choque contra ‘pick-up’ en la ruta 32

El hombre murió tras ser llevado en condición crítica al hospital

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Un hombre falleció tras un accidente de tránsito en la ruta 32, en Guápiles.
Un hombre falleció tras un accidente de tránsito en la ruta 32, en Guápiles. (Reiner Montero/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
accidentemotorizadoruta 32Guápiles
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.