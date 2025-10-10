Repartidor en motocicleta muere por choque contra ‘pick-up’ en la ruta 32

Un hombre de aproximadamente 37 años falleció tras un accidente de tránsito en la ruta 32, en Guápiles. La víctima fue trasladada inicialmente en condición crítica al hospital de Guápiles, pero, según fuentes policiales, falleció durante la tarde. El reporte de la Cruz Roja se registró a las 1:32 p.m.

La persona, en apariencia, laboraba como repartidor de comidas y se desplazaba por la ruta que conecta Río Frío con Guápiles. El accidente ocurrió cuando, en apariencia, realizó un viraje imprudente en medio de una barrera de cemento para regresar a la comunidad de Toro Amarillo, siendo impactado violentamente de forma lateral por un vehículo de carga liviana tipo pick-up que circulaba en sentido contrario.

El choque provocó que el motorizado sufriera graves lesiones. A pesar de la intervención de una ambulancia de la Cruz Roja de Guápiles, que lo trasladó en estado crítico al hospital local, no fue posible salvarle la vida.

Las autoridades presumen que la víctima intentó evitar pasar por un paso a desnivel recientemente habilitado bajo la ruta 32, lo que habría originado el peligroso viraje. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó el levantamiento del cuerpo y lo envió a la Medicatura Forense.

Colaboró el corresponsal Reiner Montero