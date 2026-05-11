Sucesos

Reos encuentran nueva forma de evadir bloqueo de señal celular en La Reforma

Autoridades le siguen la pista a esta nueva forma de contactar a potenciales víctimas.

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Por Christian Montero
Extradicción de Celso Gamboa y de Pecho de Rata
Los delincuentes recurren a dos métodos para evadir la aplicación Intacto, que fue diseñada en cooperación con las operadoras telefónicas, para restringir el uso de celulares dentro de los centros penitenciarios. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Bloqueo señal La Reforma
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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