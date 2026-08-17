Sucesos

Reconocido exjugador de LDA condenado por relaciones sexuales con menor de edad

Exdeportista se entregó en tribunales el 13 de agosto.

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Por Christian Montero y Esteban Valverde
Argenis Fernández, conocido como Correcaminos, fue pieza clave en la Liga Deportiva Alajuelense para conseguir títulos nacionales. Desde el 13 de agosto descuenta una pena de 4 años por delitos sexuales en contra de una menor. (Alexander OTAROLA )







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Argenis Fernández exjugador LDACorrecaminos condena delitos sexualesTribunal Penal de Pococí
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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