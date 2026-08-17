Reconocido exjugador de LDA condenado por relaciones sexuales con menor de edad

Argenis Fernández, conocido como Correcaminos, fue pieza clave en la Liga Deportiva Alajuelense para conseguir títulos nacionales. Desde el 13 de agosto descuenta una pena de 4 años por delitos sexuales en contra de una menor.

El exjugador de Liga Deportiva Alajuelense (LDA) Argenis Fernández Méndez, oriundo de Guápiles en Pococí, Limón, cumple desde la semana anterior una condena de cuatro años de prisión por dos delitos de relaciones sexuales con una persona menor de edad.

Fernández, quien también militó en otros clubes nacionales e internacionales, aparece identificado en los registros judiciales bajo el alias de “Correcaminos”, ya que así se le conoció mientras fue jugador activo de primera división.

El exfutbolista se presentó el jueves 13 de agosto ante el Tribunal Penal de Pococí para ponerse a las órdenes de las autoridades, confirmó el Departamento de Prensa del Poder Judicial tras una consulta de La Nación. “El Tribunal comunicó al Instituto Nacional de Criminología (INC) lo correspondiente para que la persona sentenciada empiece a descontar la pena impuesta”, informó el Poder Judicial.

A partir de ahora, cualquier trámite relacionado con el cumplimiento de la condena corresponde al Juzgado de Ejecución de la Pena competente.

Condena de cuatro años

La sentencia declaró a Fernández “autor responsable de dos delitos de relaciones sexuales con persona menor de edad”, según se lee en el documento judicial disponible en la página Nexus del Poder Judicial.

Por esos hechos, el Tribunal Penal de Pococí le impuso “cuatro años de prisión”. La defensa particular del exjugador, a cargo de la abogada Karol Vanessa Delgado Rivera, recurrió la sentencia e intentó que fuera anulada al presentar un recurso de apelación.

Uno de los argumentos planteados por la litigante consistió en una supuesta “violación al principio de objetividad e imparcialidad del juzgador”. La defensa cuestionó la participación de uno de los jueces debido a una relación familiar y sentimental previa que, según alegó, lo vinculaba con personas del entorno del acusado.

La defensora también cuestionó la forma en que, según la sentencia, ocurrieron los hechos. Para ello presentó fotografías de un gimnasio que Fernández tenía en su vivienda y sostuvo que era “materialmente imposible” que el imputado ingresara con su vehículo hasta el interior de la casa en las condiciones descritas por la víctima.

Tribunal rechazó argumentos de la defensa

El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal rechazó los argumentos y confirmó la condena después de hacer un “examen integral del fallo”.

Los jueces consideraron que los cuestionamientos planteados por la defensa sobre la imparcialidad del juzgador y la distribución física del gimnasio se sustentaban en “apreciaciones especulativas, superficiales y subjetivas”.

El tribunal también mantuvo la valoración de credibilidad que se había otorgado al relato de la víctima. Según el fallo, su declaración se caracterizó por ser “amplia, detallada y consistente” durante el proceso, valoración que llevó al tribunal de apelación a confirmar la responsabilidad penal de Fernández.

Con la presentación del exjugador ante el Tribunal Penal de Pococí, el proceso pasó ahora a la etapa de ejecución de la pena.

La Sala Tercera declaró “inadmisible el único motivo del recurso de casación formulado por la licenciada Karol Delgado Rivera”, según resolución del 13 de agosto a las 8 a. m. El fallo tuvo el voto salvado de una magistrada suplente.

La carrera de Argenis Fernández

En su carrera profesional, Argenis pasó por clubes como Santos de Guápiles, Municipal Liberia, Cariari y Alajuelense. Con los erizos fue pieza importante en la época en que los manudos consiguieron un tricampeonato entre 2010 y 2011.

Por otra parte, el exjugador formó parte del grupo que representó a Costa Rica en el Mundial Juvenil de 2007, en Canadá.

En 2025, Argenis Fernández, en una entrevista con el periódico La Teja, reconoció que, cuando acabó su carrera deportiva —nueve años antes—, entró en una depresión muy fuerte, la cual lo llevó al punto de pensar en acabar con su vida.

“Mi primera relación se rompió cuando terminé de jugar y pasaron muchas cosas: me quedé solo, perdí mi familia, perdí la posibilidad de jugar el fútbol, perdí todo eso que el fútbol te da y, a partir de ahí, entré en una depresión y hasta había pensado en quitarme la vida”, mencionó.

Argenis Fernández decidió en 2016 colgar los tacos, según explicó, debido a una lesión lumbar que le impedía desempeñarse como quería en el terreno de juego.

El exdeportista se caracterizó por su velocidad, juego intenso y habilidad con el balón, características que le permitieron abrirse camino en el cuadro erizo y ser reconocido como un jugador peligroso para cualquier defensiva del fútbol costarricense. También tuvo un breve paso por el New England Revolution de la MLS.