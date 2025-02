Recién nacido es abandonado en vía pública en Liberia, Guanacaste

Un bebé de solo unas horas de nacido fue abandonado por una mujer en Liberia, Guanacaste, la tarde del martes.

Los hechos ocurrieron en el barrio Martina Bustos, cuando la mujer dejó un bolso en la vía pública. Un vecino, al observar la situación, decidió revisar el contenido del bulto y, en ese momento, encontró al recién nacido.

El bebé fue trasladado al Hospital Enrique Baltodano, en Liberia, donde quedó internado y será puesto a disposición del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en cuanto reciba el alta médica.

De inmediato, el testigo alertó a las autoridades, por lo que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hizo cargo de las pesquisas para dar con la madre y averiguar lo ocurrido.

El bebé fue hospitalizado en el Hospital de Liberia y luego quedará a la orden del PANI. Foto ilustrativa: Cortesía CCSS (Cortesía CCSS)

Este miércoles el PANI informó que personal del Departamento de Atención y Respuesta Inmediata de la región Chorotega visitó el área de Neonatología del Hospital Enrique Baltodano para conocer la condición médica del bebé. También se acudió al OIJ de Liberia con el fin de conocer los avances en la investigación del caso.

Esa entidad analizará la posibilidad de interponer una denuncia por el delito de abandono de incapaz, informó Rodolfo Meneses, abogado de esa institución.

Por ahora, se está a la espera del informe biopsicosocial del Departamento de Trabajo Social del centro médico.

La oficina del PANI en Liberia iniciará el proceso especial de protección, que consiste en acciones psicosociales y legales para garantizar la protección integral del niño.

En el Hospital Enrique Baltodano Briceño informaron que el menor está en buenas condiciones. Foto: CCSS.

Esa institución informó que los casos de abandono de recién nacidos son excepcionales. Entre el año pasado y el anterior, solo registraron uno, y el de Liberia es el primero de este año.

El director del Hospital Enrique Baltodano, Marvin Palma Lostalo, afirmó a las 10:50 a. m. que el menor está en buenas condiciones en la sección de Neonatos. Añadió que por el momento nadie se ha presentado a hacer un reclamo formal, de manera que sigue a cargo de los pediatras del centro médico y quedará en manos del PANI en cuanto esa entidad lo disponga, pues no ha presentado ninguna condición desfavorable. Estima que el menor ingresó al centro médico con menos de 24 horas de nacido.

En el 2018 dejaron a bebé en banca de catedral cartaginesa

En enero del 2018, en otro caso similar, una mujer abandonó a una bebé recién nacida en una de las bancas de la catedral de Cartago.

En aquella ocasión, las autoridades revisaron las cámaras cercanas al centro católico para identificar a la responsable, quien dejó una carta que decía: “No la puedo cuidar, renuncio a mis derechos. No me culpen. Dios me perdonará”.

La niña fue trasladada al Hospital Max Peralta, donde recibió la atención necesaria.

