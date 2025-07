Rechazan solicitud de Celso Gamboa sobre cambio de ropa: Sería establecer un precedente

El Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero, conocido como La Reforma, rechazó una gestión presentada a favor del extraditable Celso Gamboa, que buscaba permitirle contar con ropa adicional para asistir al juicio que enfrenta por presunto tráfico de influencias.

Según explicó este jueves Alfredo Arias, presidente del Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, se realizaron llamadas telefónicas al centro penitenciario y se envió una nota formal para consultar la posibilidad de adelantar la fecha de cambio de ropa del imputado.

Celso Gamboa permanece recluido en La Reforma, desde su detención para ser extraditado a Estados Unidos. (Fotomontaje LN/Fotomontaje LN)

La solicitud surgió luego de que Gamboa alegara que solo se le permiten tres mudadas de ropa en el centro penal, lo que ‐según él‐ le impide presentarse adecuadamente vestido ante los tribunales.

Sin embargo, de acuerdo con Arias, La Reforma se pronunció en contra, al considerar que no corresponde adelantar ese procedimiento, ya que existe una fecha establecida para el cambio de prendas ‐aunque no fue precisada‐ y acceder a una solicitud de ese tipo implicaría sentar un precedente que no se ha dado en otros casos similares.

El juez añadió que, según la información del centro penitenciario, a los privados de libertad se les garantiza acceso a jabón y espacio en las pilas para mantener su ropa aseada y en condiciones adecuadas para asistir a los debates judiciales.

Arias concluyó que, tras esta respuesta, el Tribunal daba por cerrada cualquier discusión relacionada con la vestimenta del exmagistrado, quien este jueves se presentó al tercer día del juicio con la misma ropa que utilizó el pasado martes 22 de julio.

Desde el 23 de junio, Gamboa permanece recluido en una celda de Máxima Seguridad en este centro penal, luego de ser detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con fines de extradición.

El arresto se realizó en cumplimiento de una orden provisional emitida desde el 1.° de octubre del 2024 en Texas, Estados Unidos, por cargos de presunto tráfico internacional de drogas. Gamboa rechazó la extradición voluntaria.

Mientras que espera que se resuelva su posible extradición a Estados Unidos, Gamboa debe asistir al juicio en el que aparece imputado, junto con el exalcalde de de San José, Johnny Araya Monge, y la exfiscala adjunta, Berenice Smith Bonilla.

El caso se originó luego de que La Nación revelara que, antes de las elecciones municipales de 2016, Johnny Araya ‐entonces candidato a la Alcaldía de San José‐ habría obtenido un documento, con la supuesta ayuda de Celso Gamboa y Berenice Smith, para demostrar que no tenía causas penales en su contra.