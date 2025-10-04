¿Qué significa que un pañuelo blanco ondee fuera de la ventana de un automóvil? La señal informal que alertó de una emergencia en Escazú

El uso de un pañuelo blanco ayudó a una mujer embarazada en Escazú. La señal alertó a la Policía, que escoltó al vehículo hasta el hospital.

Un pañuelo blanco ondeando desde la ventana de un vehículo generó una rápida reacción de las autoridades municipales en Escazú. Aunque no existe una ley en Costa Rica que valide esta señal como un protocolo oficial, su uso logró activar un operativo de ayuda urgente el pasado 1.° de octubre.

La Policía Municipal de Escazú recibió el aviso visual de un automóvil detenido en una vía parcialmente bloqueada por reparaciones. Dentro del vehículo viajaba una mujer embarazada con una hemorragia severa, acompañada por otras personas que intentaban llegar al Hospital San Juan de Dios.

Debido al congestionamiento vial, el automóvil no podía avanzar. La presencia del pañuelo blanco alertó a los oficiales sobre una situación fuera de lo común. Esto permitió identificar rápidamente la urgencia médica y escoltar el vehículo hacia el hospital, donde la paciente fue ingresada.

¿Qué significa esta señal?

El gesto de sacar un paño blanco por la ventana se ha popularizado en varios países de América Latina y España como una señal improvisada de emergencia. Aunque no está oficializado por la legislación, muchas personas lo interpretan como un llamado de ayuda urgente.

Este símbolo tiene raíces históricas en contextos de rendición o solicitud de paz y, con el tiempo, fue adoptado para situaciones civiles, incluidas emergencias médicas o mecánicas en carretera.

¿El automóvil se convierte en ambulancia?

No. En Costa Rica, este gesto no transforma un automóvil particular en una ambulancia, ni permite romper las normas de tránsito como ignorar semáforos o señales. La ley no otorga prerrogativas especiales a vehículos particulares en caso de emergencia.

El proyecto de verificación de hechos Doble Check revisó esta afirmación desde el año 2018, y confirmó que no existe disposición legal en el país que permita a un conductor ignorar las señales de tránsito por llevar a una persona enferma. Además, explicó que sacar un pañuelo blanco por la ventana no concede ningún privilegio vial.

Durante una situación crítica, se recomienda contactar de inmediato al 9-1-1 y, de ser posible, solicitar la escolta de oficiales de Tránsito o policías municipales.

Aunque se trata de un método informal, el uso del pañuelo blanco ha demostrado ser efectivo para captar la atención de otros conductores y autoridades. En zonas rurales o ante la ausencia de dispositivos reglamentarios como triángulos reflectivos, también se ha utilizado para indicar fallas mecánicas o que un vehículo quedó varado.