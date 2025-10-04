Sucesos

¿Qué significa que un pañuelo blanco ondee fuera de la ventana de un automóvil? La señal informal que alertó de una emergencia en Escazú

La señal del pañuelo blanco no convierte su automóvil en ambulancia, pero sí puede alertar que algo urgente sucede dentro del vehículo; así sucedió en Escazú

Por Jailine González Gómez
El uso de un pañuelo blanco ayudó a una mujer embarazada en Escazú. La señal alertó a la Policía, que escoltó al vehículo hasta el hospital.
El uso de un pañuelo blanco ayudó a una mujer embarazada en Escazú. La señal alertó a la Policía, que escoltó al vehículo hasta el hospital. (Policía Municipal de Escazú/Video de redes sociales)







