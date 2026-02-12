Sucesos

¿Qué ha pasado con los sospechosos de asesinar a primos en bar de Heredia?

El crimen ocurrió hace un año dentro del establecimiento, situado a solo metros de una universidad estatal

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Este es el bar donde encontraron a dos primos asesinados en Heredia.
Este es el bar donde encontraron a dos primos asesinados en Heredia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Asesinato de primos en HerediahomicidioBar Dudes
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.