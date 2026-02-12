¿Qué ha pasado con los sospechosos de asesinar a primos en bar de Heredia?

Este es el bar donde encontraron a dos primos asesinados en Heredia.

El pasado 11 de febrero se cumplió un año desde que agentes judiciales hallaron los cuerpos de Jorge Humberto Barboza Abarca y Carlos Alberto Barboza Chacón enterrados en una fosa, dentro de un bar en el centro de Heredia.

Ocho imputados figuran en esta causa como sospechosos de participar en el homicidio. Se trata de personas con los apellidos Segura Gómez, Rodríguez Pastrán, Bravo Díaz, Rodríguez Rivera, Díaz Álvarez, Palacios García, Cerna Villamil y Herrera Sandí.

En el caso de Cerna Villamil y Herrera Sandí, el Ministerio Público informó que el viernes 6 de febrero se llevó a cabo una nueva audiencia de medidas cautelares, en la cual la Fiscalía de Heredia solicitó que se les impusiera prisión preventiva.

No obstante, el Juzgado Penal de la zona ordenó como medidas cautelares la obligación de firmar cada 15 días, la prohibición de ingresar a Heredia, la prohibición de perturbar a los testigos y el impedimento de salida del país durante todo el proceso.

El Ministerio Público apeló la resolución e insistirá en la medida de prisión preventiva.

En cuanto al resto de los imputados, quienes ya se encontraban en prisión preventiva, el despacho indicó que, en el caso de Segura Gómez, la medida está vigente hasta el 25 de febrero, y la de los demás sujetos, hasta el 3 de marzo.