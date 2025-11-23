Sucesos

Propietarios de hotel Waldorf Astoria aseguran que pagaron a 116 de 158 proveedores tras disputa con contratista

Proceso concursal con empresa constructora sigue su curso en tribunales.

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Pequeños empresarios denuncian seria afectación económica por el supuesto incumplimiento en el pago de facturas durante la construcción del hotel Waldorf en Carrillo, Guanacaste.
Pequeños empresarios denuncian seria afectación económica por el supuesto incumplimiento en el pago de facturas durante la construcción del hotel Waldorf en Carrillo, Guanacaste. (Foto/Foto: cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Waldorf Astoria pago proveedoresHotel Guanacaste disputa contratistaCacique Hotel La Penca pago directo proveedores
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.