Propietarios de hotel Waldorf Astoria aseguran que pagaron a 116 de 158 proveedores tras disputa con contratista

Pequeños empresarios denuncian seria afectación económica por el supuesto incumplimiento en el pago de facturas durante la construcción del hotel Waldorf en Carrillo, Guanacaste.

La empresa propietaria del Hotel Waldorf Astoria - Punta Cacique, en Carrillo, Guanacaste, informó que durante las últimas semanas hizo arreglos de pago con los proveedores que fueron subcontratados por el contratista general del proyecto, con quien mantiene una disputa contractual.

Según un comunicado enviado este domingo a La Nación, de los 158 proveedores registrados, ya contactaron a 122 y, de estos últimos, 116 ya firmaron un arreglo y están recibiendo sus pagos. Hay 36 proveedores a quienes no han logrado contactar o no han respondido, por lo que piden que se comuniquen al correo proveedores_cacique@ftz.cr con el respaldo de sus facturas para formalizar los arreglos.

Publicaciones periodísticas previas dan cuenta de que proveedores de la desarrolladora del proyecto esperaban el pago de facturas vencidas por hasta $25 millones desde hace casi un año y por eso iniciaron un proceso concursal.

La empresa explicó que tomó la decisión de hacer los pagos de manera directa “y no a través del contratista, para evitar atrasos adicionales a quienes contribuyeron al desarrollo del hotel”. Esta medida también responde a la necesidad de asegurarse de que los subcontratistas reciban el dinero, “ya que contamos con evidencia de que, durante la obra, aún habiendo realizado pagos al contratista general, estos no fueron trasladados en su totalidad a los proveedores o subcontratistas, como correspondía contractualmente”, aseguran en el comunicado.

Los propietarios destacaron que no contrataron directamente a estos proveedores, ya que fueron seleccionados y gestionados por el contratista general. “No teníamos visibilidad previa sobre quiénes habían sido pagados o no, ni sobre el detalle de los subcontratos involucrados”, señalaron.

La empresa aclaró que estos pagos no alteran la naturaleza de la diferencia contractual con el contratista general, la cual deberá resolverse mediante un arbitraje. La disputa se originó en que la constructora a cargo de la obra “incurrió en varios incumplimientos contractuales, incluyendo el cobro de sumas que nunca fueron aprobadas o que carecen de la debida justificación, que sobrepasan de manera significativa el presupuesto establecido”, agregó Cacique Hotel La Penca S.R.L.

Por último, reafirmó que el hotel continúa operando con normalidad y que mantiene todas sus obligaciones patronales al día, generando empleo a cerca de 400 personas, principalmente residentes de Guanacaste.

Gota a gota

Las deudas pendientes con contratistas trascendieron nuevamente este sábado, cuando dos empresarios, uno de ellos, a cambio del anonimato, revelaron las dificultades económicas que han enfrentado por la falta de pago de obras entregadas para el proyecto hotelero.

Uno de ellos dijo que sus tarjetas de crédito están al tope y el otro aceptó que incluso recurrió a créditos gota a gota, con intereses de usura, que más bien acrecientan las deudas.