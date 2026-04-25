Privado de libertad muere tras riña con arma blanca en cárcel de Puntarenas

El hecho ocurrió en el Centro de Atención Institucional de Puntarenas, donde autoridades investigan una riña entre privados de libertad. (Imagen con fin ilustrativo)

Un privado de libertad, de apellidos Pérez Sandoval, falleció este sábado tras una riña ocurrida en el Centro de Atención Institucional (CAI) de Puntarenas, según confirmaron el Ministerio de Justicia y Paz y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente se registró alrededor de las 9:14 a. m. en el centro penitenciario, ubicado en El Roble, donde se produjo un conflicto entre varios reclusos que derivó en agresiones.

Según la información preliminar del OIJ, el hombre habría sido herido con arma blanca durante la riña. Tras el incidente, fue trasladado al Hospital Monseñor Sanabria, de Puntarenas, donde fue declarado fallecido.

Las autoridades penitenciarias indicaron que otros privados de libertad alertaron a los oficiales, quienes intervinieron de inmediato y lograron controlar la situación.

El OIJ realizó el levantamiento del cuerpo y fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, con el fin de determinar con exactitud las causas de la muerte.

El Ministerio de Justicia y Paz lamentó lo ocurrido y expresó sus condolencias a los familiares del fallecido.