Sucesos

Privado de libertad muere tras riña con arma blanca en cárcel de Puntarenas

Hombre fue trasladado al Hospital Monseñor Sanabria, donde fue declarado fallecido; OIJ investiga lo ocurrido

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Por Cristian Mora
El hecho ocurrió en el Centro de Atención Institucional de Puntarenas, donde autoridades investigan una riña entre privados de libertad. (Imagen con fin ilustrativo) (Rafael PACHECO GRANADOS)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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