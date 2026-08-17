Sucesos

Privada de libertad habría sido violada por sus compañeras en Cárcel Vilma Curling

Fiscalía allanó el centro penal Vilma Curling Rivera y decomisó armas punzocortantes, aparentes drogas y otras evidencias

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Por Jailine González Gómez
Tres privadas de libertad figuran como sospechosas de una aparente violación contra una compañera de dormitorio. (Alejandro Gamboa Madrigal)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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