Privada de libertad habría sido violada por sus compañeras en Cárcel Vilma Curling

Tres privadas de libertad figuran como sospechosas de una aparente violación contra una compañera de dormitorio.

La Unidad de Género de Desamparados del Ministerio Público investiga a tres privadas de libertad como sospechosas de cometer una aparente violación contra una compañera de dormitorio en el Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera.

Las investigadas son de apellidos Cortés, Mena e Hidalgo. Como parte de la causa, la Fiscalía dirigió un allanamiento en el centro penal el viernes 14 de agosto, en coordinación con el Organismo de Investigación.

Durante la diligencia, las autoridades decomisaron armas punzocortantes, envoltorios con aparente marihuana y cocaína, así como otras evidencias relacionadas con la investigación.

Según la información del Ministerio Público, los hechos investigados habrían ocurrido entre el 8 y el 10 de agosto. La Fiscalía indaga una agresión contra la privada de libertad después de que ella, en apariencia, se negara a esconder un teléfono celular, a solicitud de sus compañeras.

De acuerdo con la investigación, las sospechosas presuntamente la sujetaron por la fuerza e introdujeron el teléfono celular en sus partes íntimas.

La mujer requirió un traslado de emergencia a un centro médico después de la agresión y fue sometida a una intervención quirúrgica. El Ministerio Público mantiene el caso bajo investigación.