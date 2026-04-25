Prisión preventiva para cinco sospechosos del homicidio de Agustín Carvajal: estos son los plazos

Agustín Alonso Carvajal Benavides, de 34 años, fue asesinado a balazos en Aguas Zarcas de San Carlos.

Un juez de la República dictó prisión preventiva para cinco sospechosos del homicidio del ingeniero informático y promotor de eventos Agustín Alonso Carvajal Benavides.

Un joven de 18 años, quien habría participado en los hechos cuando aún era menor de edad, deberá permanecer tres meses en detención provisional bajo el sistema penal juvenil.

En tanto, los otros cuatro imputados enfrentarán seis meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación por homicidio calificado.

La causa es tramitada por la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Carlos, que vinculan a los detenidos con el asesinato de Carvajal, cuyo cuerpo fue localizado el 29 de diciembre de 2025 en una propiedad en Garabito de Aguas Zarcas, con heridas de arma de fuego.

La investigación del homicidio del ingeniero informático y promotor de eventos Agustín Alonso Carvajal Benavides estuvo a cargo de agentes judiciales de San Carlos. (Foto: Alonso T/Foto: La Nación)

Las detenciones se realizaron tras una serie de allanamientos ejecutados en San José, San Carlos y Alajuela, como parte del denominado Caso Estrella, en el que también se decomisaron vehículos presuntamente utilizados durante la comisión del crimen y bienes que habrían sido sustraídos a la víctima.

Sobre la forma en que ocurrió el homicidio, el director interino del OIJ, Michael Soto, explicó que la víctima estaba en su vivienda “cuando llegan varios hombres, ingresan, lo amordazan y posteriormente le quitan la vida con arma de fuego”.

Reconocido promotor

Según su perfil de la red laboral LinkedIn, Carvajal figura como director ejecutivo de Starticket.cr, una tiquetera digital dedicada a la producción de conciertos y transporte a eventos en bares y presentaciones de artistas. Los agentes judiciales denominaron el caso como Estrella en alusión al nombre en inglés de la empresa.

Uno de los shows en los que tuvo participación Starticket fue el concierto, en setiembre del año pasado, del cantante colombiano Beéle.

En cuanto al móvil del asesinato, la Policía Judicial maneja varias hipótesis. Una de ellas es que pudo obedecer a un asalto. Un Range Rover valorado en ¢80 millones le fue sustraído a la víctima. El OIJ recuperó ese vehículo este jueves tras el allanamiento en San José.

“Le sustraen joyas, artículos electrónicos, dinero y un vehículo de alta gama”, detalló Soto.

Un hombre de apellidos Carvajal Aguilar fue detenido por el OIJ de San Carlos como sospechoso de participar en el homicidio del promotor de eventos Agustín Alonso Carvajal Benavides. (Foto: Edgar Chinchilla/Foto: Edgar Chinchilla)

Una fuente vinculada con el caso explicó que meses atrás, en la vivienda allanada en El Tambor de Alajuela, habían decomisado un auto con denuncia por robo.

Otra posibilidad es que el crimen del empresario estuviera relacionado con algún conflicto por la actividad comercial a la que se dedicaba. “Estamos en ese proceso de investigación para aclararlo”, recalcó el director interino.

Una tercera opción que se investiga es si comentarios que el hombre habría hecho en redes sociales sobre el prófugo de la justicia Alejandro Arias Monge, alias Diablo, habrían motivado el ataque.