Policía frustra robo de tráiler con contenedor; rescatan al chofer que estaba amarrado de pies y manos

La Policía se acercó al tráiler por una mala maniobra y descubrió que el chofer estaba secuestrado.

Oficiales de la Fuerza Pública lograron evitar el robo de un trailer con un contenedor que circulaba sobre la ruta 32 hacia Limón.

Según versiones preliminares, el vehículo salió de la ruta para ingresar a la carretera que lleva a la esquina norte del cementerio de Siquirres. Una maniobra, que provocó que las llantas traseras del tráiler, cayeran en la cuneta, llamó la atención de la policía.

Al asistir al trailero para saliera de la cuneta, los oficiales se percataron que, desde la cabina, salieron varios sujetos quienes corrieron por las calles aledañas al cementerio.

En ese momento, las autoridades sospecharon que el tráiler posiblemente era robado y tras una revisión en la cabina lograron encontrar en la parte trasera donde se ubica el camarote, al conductor amarrado de pies y manos.

El hombre informó de que había sido secuestrado horas antes por varios hombres que se robaron el tráiler.

Se desconoce qué tipo de mercadería transportaba el vehículo pesado.

Adicionalmente, las autoridades mantienen un amplio dispositivo para dar con los sospechosos. Se presume que estos se desplazaban hacia alguna bodega donde esconderían el trailer para descargar la posible mercadería que transporta el contenedor.