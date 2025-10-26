Sucesos

Policía frustra robo de tráiler con contenedor; rescatan al chofer que estaba amarrado de pies y manos

Oficiales recuperaron camión en el que llevaban retenido a conductor

Por Patricia Recio y Reiner Montero
Tráiler robado.
La Policía se acercó al tráiler por una mala maniobra y descubrió que el chofer estaba secuestrado. (Reiner Montero/Reiner Montero)







