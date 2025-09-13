Policía de Fuerza Pública muere en choque de motocicleta, tráiler y carro en la ruta 27

El accidente en el que murió el oficial ocurrió a la altura de Turrúcares, en la ruta 27. Imagen con fines ilustrativos.

Un oficial de la Fuerza Pública falleció la madrugada de este sábado en una colisión múltiple entre una motocicleta, un vehículo liviano y un tráiler, sobre la ruta 27.

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta a las 4:43 a. m. y acudió al sitio con una unidad de soporte avanzado. Los socorristas localizaron al oficial, cuya identidad no trascendió, con múltiples heridas y ya fallecido, a la altura de Turrúcares, en Alajuela.

De acuerdo con el departamento de prensa de la Cruz Roja, el oficial viajaba en su motocicleta particular.