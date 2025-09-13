Policía de Fuerza Pública muere en choque de motocicleta, tráiler y carro en la ruta 27

Un oficial de la Fuerza Pública falleció la madrugada de este sábado en una colisión múltiple entre una motocicleta, un vehículo liviano y un tráiler, sobre la ruta 27.
La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta a las 4:43 a. m. y acudió al sitio con una unidad de soporte avanzado. Los socorristas localizaron al oficial, cuya identidad no trascendió, con múltiples heridas y ya fallecido, a la altura de Turrúcares, en Alajuela.
De acuerdo con el departamento de prensa de la Cruz Roja, el oficial viajaba en su motocicleta particular.