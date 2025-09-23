Policía atiende reporte de supuesto hallazgo de dos cuerpos en Quepos

La policía atiende un reporte por el supuesto hallazgo de dos cuerpos en un finca de Quepos, Puntarenas (foto con fines de ilustración).

La Policía atiende desde las 10:30 a.m. de este martes el reporte de un supuesto hallazgo de dos cuerpos en el cantón de Quepos, Puntarenas.

La información preliminar apunta a que se trataría de una pareja oriunda de Países Bajos, de quienes se desconoce su paradero.

La Fuerza Pública está en custodia de una propiedad ubicada en la comunidad de los Cerros en donde se originó el supuesto hallazgo.

Randall Zúñiga, Director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), precisó que por ahora no se puede confirmar la presencia de los cuerpos “De momento lo que tenemos es que no aparecen ellos”, dijo el jefe policial en relación con las dos personas extranjeras, presuntamente desaparecidas.

Especialistas en el análisis de escenas de crímenes del OIJ de Puntarenas fueron enviados a la zona para iniciar las pesquisas correspondientes.

En horas de la tarde, la Policía Judicial allanará la propiedad para hacer de manera oficial el descarte o confirmación de la denuncia que se recibió durante la mañana.