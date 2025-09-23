Sucesos

Policía atiende reporte de supuesto hallazgo de dos cuerpos en Quepos

Se investiga si se trataría de una pareja de extranjeros

Por Christian Montero
Se desconoce la identidad del fallecido y se está a la espera de que llegue el Organismo de Investigación Judicial a la escena.
La policía atiende un reporte por el supuesto hallazgo de dos cuerpos en un finca de Quepos, Puntarenas (foto con fines de ilustración). (Edgar Chinchilla, corresponsal GN)







