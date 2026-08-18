Sucesos

Plan Escudo: OIJ de Grecia busca a 11 supuestos vendedores de droga

Autoridades judiciales ejcutan allanamientos desde las 4:00 a. m.

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Por Christian Montero
Miembros del OIJ realizan allanamientos en distintos puntos de Grecia Centro
Agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) del OIJ junto con agentes de Grecia y otras zonas del país, participan en los 11 allanamientos del Plan Escudo para desarticular ventas de drogas en ese cantón alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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