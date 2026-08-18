Plan Escudo: OIJ de Grecia busca a 11 supuestos vendedores de droga

Agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) del OIJ junto con agentes de Grecia y otras zonas del país, participan en los 11 allanamientos del Plan Escudo para desarticular ventas de drogas en ese cantón alajuelense.

En una operación simultánea y poco frecuente de ver en el cantón de Grecia, la fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de la zona ejecutan once allanamientos relacionados con casos de ventas de drogas.

Las acciones se relacionan con una iniciativa que impulsa desde hace dos años el Ministerio Público junto con la Policía Judicial y que se conoce como Plan Escudo, en donde se atacan de forma más rápida las ventas de sustancias ilícitas en las comunidades.

OIJ de Grecia busca a 11 supuestos vendedores de droga

Uno de los sitios intervenidos se ubica en el pleno centro de la llamada “ciudad más limpia de América Latina”, a pocos metros del mercado local y en donde agentes judiciales allanaron la vivienda de un hombre de apellidos Valverde González, alias Coco.

Cerca del centro de Grecia oficiales del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) ingresaron por la fuerza a la casa de otro sospechoso que se apellida Montero Espinoza, alias Rochi.

Mientras que en el sitio conocido como Calle Guayabal fue intervenida la casa de un hombre apellidado Solís Salazar, quien es conocido como Remolino.

Un hombre de apellidos Solís Salazar, alias Remolino, fue detenido por agentes del OIJ en Cale Guayaball de Grecia. (JOHN DURAN/John Durán)

El objetivo de las autoridades judiciales es detener a once imputados, a quienes les siguen causas por separado ya que figuran como los encargados de operar ventas de drogas en diversas comunidades, como Santa Gertrudis, entre otras.

Los allanamientos iniciaron a las 4:00 a. m. hasta el momento se confirma la detención de ocho sospechosos.