Piques ilegales en ruta 27: vecinos denuncian inacción de autoridades; videos muestran caos nocturno

Vecinos de la ruta 27, en los sectores de Escazú y Santa Ana, denuncian la proliferación de piques ilegales en la autopista y reprochan la inacción de las autoridades.

Los vecinos aseguran que, a pesar de presentar varias denuncias, hacer llamadas al 911 e interponer recursos legales, los piques siguen realizándose todos los jueves por la noche sin que las autoridades actúen a tiempo.

“Yo llevo viviendo en este condominio dos años y medio; desde que llegamos, están en sus piques todos los jueves. Empiezan a llegar los carros más o menos a las 10 de la noche y a las 12 empiezan las carreras. Además de que es un ruido insoportable, que no nos deja dormir como hasta las 2 de la mañana que se acaban de ir todos, es un riesgo enorme porque uno no sabe qué es lo que pueda pasar”, dijo la vecina de la zona, Rosi Dueñas.

Vecinos de la ruta 27 denuncian piques ilegales y reclaman inacción de autoridades

Arnoldo Beeche, vecino afectado, detalló que estos piques generan problemas para quienes regresan de sus trabajos: “Hay muchos vecinos que vienen regresando de sus horas laborales y se encuentran con esta problemática. Los mismos cierran las calles, se adueñan básicamente de la carretera y ponen en riesgo la vida no solo de los residentes, sino de ellos mismos”.

Rosi Dueñas explicó que ninguna autoridad se hace responsable, sino que tiran la bola al otro: “Llamamos al 911, pero ya nos cansamos (...) Nos dicen que esto es cuestión municipal, que llamemos a la policía (municipal) de Santa Ana. Santa Ana dice que no, que esto es federal (nacional), después que es Globalvia (concesionaria de la ruta), quien tiene la jurisdicción sobre la pista y no nos ha ayudado nadie”.

Agregó que ha optado por decirle a su hija que los jueves regrese a su casa antes de las 11 o después de las 2 de la mañana.

“Hay muchísimos espectadores; se ponen desde el Walmart hasta el Megasúper“, aseguró Dueñas.