Pelea en apartamento en Jacó deja un muerto y dos heridos

En el incidente en Jacó falleció un hombre y otros dos resultaron heridos.

Un hombre falleció y otros dos resultaron heridos en un enfrentamiento la tarde de este viernes en un apartamento en Jacó, Puntarenas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el fallecido, de apellido Cubero, tenía 31 años y presentaba golpes en la cara y raspones en las rodillas y brazos.

En la escena también resultaron heridos por proyectil de fuego dos hombres. Uno, de apellido Jiménez, tenía 30 años. El otro, de apellido Prendas, 19.

¿Cómo se dieron los hechos?

Los agentes judiciales indicaron que, en apariencia, los tres hombres compartían el apartamento. En determinado momento, cerca de las 3 p. m., el fallecido tuvo algún tipo de discusión y altercado con los otros dos hombres y disparó contra ellos.

Después de disparar se dio a la fuga lanzándose por un techo. Mientras huía fue retenido en vía pública por vecinos. Ellos llamaron a la policía. Mientras se encontraba retenido, Cubero se desvaneció y falleció. Fue declarado sin vida en el lugar.

El cuerpo de Cubero fue trasladado a la morgue judicial para que una autopsia determine la causa y características de su muerte.

Los heridos fueron trasladados al centro médico local para su observación.

El caso se encuentra en investigación.