Sucesos

Pastor evangélico vinculado a Caso Shark quedó en libertad

El Juzgado Especializado en Delincuencia Organizada (JEDO) concedió variar las medidas cautelares impuestas en su contra

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Por Natalia Vargas
Pastor Narco caso Shark
Barboza es el pastor que figura entre los 10 investigados que habrían conformado una red de tráfico internacional de cocaína. Foto: Tomada de Facebook.







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Barboza PilarteCaso Shark
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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