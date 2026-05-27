Pareja transportaba en un vehículo ¢8 millones y armas de fuego

El OIJ de San Carlos decomisió a los sospechosos poco más de ¢8 millones en efectivo, la mayoría en moneda nacional.

Una pareja fue sorprendida por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Carlos, mientras se desplazaba en un vehículo con ¢8 millones en efectivo y dos pistolas 9 milímetros.

Una llamada a la línea confidencial 800-8000-645 del OIJ, alertó de que en el automotor se movilizaban personas en actitud sospechosa y con armas de fuego.

Esa información permitió a las autoridades coordinar un operativo junto con la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) y oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO), de la Fuerza Pública .

El vehículo fue abordado cerca del centro del distrito de Santa Rosa de Pocosol y durante su revisión fue cuando los agentes ubicaron dinero en efectivo entre moneda costarricense y córdobas nicaragüenses, así como las armas de fuego.

Además de una fuerte suma de dinero en efectivo, la pareja llevaba en un vehículo dos armas de fuego, tipo pistolas, al parecer de 9 mm. (Foto: cortes/Foto: cortesía)

En ese mismo sitio fue detenida una costarricense de apellidos Sandoval Hernández, de 45 años y un nicaragüense en condición migratoria irregular, de apellidos López Reyes, de 46 años.

Los sospechosos fueron remitidos al Ministerio Público de San Carlos, bajo sospecha de cometer el delito de legitimación de capitales. Durante este miércoles se definirá la situación jurídica de los imputados.