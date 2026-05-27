Sucesos

Pareja transportaba en un vehículo ¢8 millones y armas de fuego

OIJ detuvo a sospechosos en San Carlos.

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
El OIJ de San Carlos decomisió a los sospechosos poco más de ¢8 millones en efectivo, la mayoría en moneda nacional.
El OIJ de San Carlos decomisió a los sospechosos poco más de ¢8 millones en efectivo, la mayoría en moneda nacional. (Foto: cortes/Foto: cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pareja decomiso ¢8 millones San Carlos
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.