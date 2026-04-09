Operativo policial en Puntarenas y Guanacaste golpea a red ligada al cartel de Sinaloa

Cuatro allanamientos simultáneos en Puntarenas y Guanacaste pretenden desarticular una red vinculada al cartel de Sinaloa que, según las autoridades, facilitaba operaciones de narcotráfico internacional desde Costa Rica.

En total, se ejecutan cuatro intervenciones —dos en cada provincia— con el objetivo de detener a cuatro sospechosos, quienes, según las investigaciones, brindaban apoyo logístico a la organización criminal.

Operativo busca desarticular red ligada al cartel de Sinaloa. (MSP/MSP)

Apoyo a vuelos con droga

De acuerdo con las autoridades, los investigados colaboraban en tareas de seguridad y suministro de combustible para facilitar la operación de avionetas cargadas con cocaína con destino a México y Estados Unidos.

Este grupo figura bajo investigación desde hace al menos un año y está vinculado a importantes decomisos de droga en el país.

Autoridades investigan apoyo logístico para vuelos con droga. (MSP/MSP)

Casos previos

En abril de 2025, a esta estructura se le incautaron 840 kilos de cocaína y más de $12.000 (¢6,1 millones aproximadamente) durante un operativo en un yate en Quepos, Puntarenas, donde además fueron detenidos tres ciudadanos mexicanos.

Posteriormente, en diciembre del mismo año, las autoridades capturaron en Liberia, Guanacaste, a otro mexicano y tres costarricenses presuntamente ligados a la misma organización.

Diligencias continúan en desarrollo con apoyo de varias unidades. (MSP/MSP)

En ese caso se decomisaron 400 kilos de cocaína, armas de fuego, combustible, iluminación para pistas clandestinas, llantas para aeronaves y dinero en efectivo en colones y dólares.

En los allanamientos de este jueves participan la Policía de Control de Drogas (PCD), la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos y la Fiscalía, así como oficiales de la Unidad Especial de Intervención (UEI) y de la Fuerza Pública.