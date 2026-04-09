Sucesos

Operativo policial en Puntarenas y Guanacaste golpea a red ligada al cartel de Sinaloa

La red está vinculada al cartel de Sinaloa que daba apoyo logístico a vuelos con droga

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Por Yucsiany Salazar
Allanamientos en Puntarenas y Guanacaste golpean red ligada al cartel de Sinaloa
Allanamientos simultáneos se realizan en Puntarenas y Guanacaste. (MSP/MSP)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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