Sucesos

Operativo en ‘La Cali’ deja oficiales de seguridad privados sancionados y armas decomisadas

Autoridades intervinieron bares barrio La California tras denuncias de presuntas agresiones a clientes.

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Por Yucsiany Salazar
El despliegue policial incluyó inspecciones en bares de La California para verificar la situación de agentes de seguridad privada y atender reportes sobre presuntas agresiones a clientes.
El despliegue policial incluyó inspecciones en bares de La California para verificar la situación de agentes de seguridad privada y atender reportes sobre presuntas agresiones a clientes. (MSP)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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