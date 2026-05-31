Operativo en ‘La Cali’ deja oficiales de seguridad privados sancionados y armas decomisadas

El despliegue policial incluyó inspecciones en bares de La California para verificar la situación de agentes de seguridad privada y atender reportes sobre presuntas agresiones a clientes.

El barrio josefino La California, conocido como La Cali, fue el escenario de un operativo policial que dejó como resultado el decomiso de dos armas de fuego con permisos vencidos, siete carnés de seguridad privada retenidos y cuatro sanciones contra agentes que no cumplían con los requisitos legales.

La intervención, realizada la madrugada de este sábado 30 de mayo, se ejecutó para verificar las condiciones en que labora el personal de vigilancia en estos comercios, luego de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibiera varias denuncias por presuntas agresiones hacia clientes en dicha zona, considerada uno de los principales puntos de entretenimiento nocturno de la capital.

Operativo en barrio La California

Según el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), siete personas portaban carnés vigentes como agentes de seguridad, pero no lograron demostrar una relación laboral formal con una empresa autorizada, requisito exigido por la Ley de Regulación de los Servicios de Seguridad Privados N. 8395.

Asimismo, otros cuatro agentes fueron reportados por no estar registrados en el sistema oficial ControlPas, utilizado para supervisar al sector.

La Policía de Tránsito y otras autoridades realizaron controles vehiculares en los accesos a La California como parte del operativo efectuado durante la madrugada. (MSP)

Paralelamente, la Fuerza Pública decomisó las dos armas de fuego cuyos permisos se encontraban vencidos.

Las acciones también incluyeron revisiones de patentes comerciales, controles vehiculares, consultas de antecedentes judiciales y verificaciones migratorias en una franja horaria de alta incidencia policial.

Oficiales de la Fuerza Pública y de la Policía Municipal de San José intervinieron locales en La California durante el operativo de este sábado en la madrugada. (MSP)

El operativo fue coordinado por la Dirección de Servicios de Seguridad Privados y contó con la participación del OIJ, la Policía Profesional de Migración, la Policía Penitenciaria, la Policía de Tránsito, la Policía Municipal de San José y unidades especiales de la Fuerza Pública.