Operación Traición: juzgado impone un mes de prisión preventiva a 24 detenidos

El caso Traición implicó 67 allanamientos del OIJ en cinco provincias, donde fueron detenidas 24 personas esta semana vinculadas con el presunto Cartel del Caribe Sur. Fotografía:

El Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado impuso este jueves un mes de prisión preventiva a 24 personas detenidas como parte del caso Traición, relacionado con el denominado Cartel del Caribe Sur.

La resolución establece que la medida regirá del 7 de noviembre al 7 de diciembre del 2025, mientras se desarrolla la audiencia de medidas cautelares solicitada por el Ministerio Público.

Según el expediente judicial 21-030208-0042-PE, la Fiscalía pidió prisión preventiva contra los sospechosos de los delitos de tráfico internacional de drogas y otros.

La presunta estructura criminal habría sido encabezada por los hermanos Luis Manuel “Shock” y Jordie “Noni” Picado Grijalba, quienes esperan su extradición a Estados Unidos por presunto narcotráfico.

Entre los detenidos figuran Anita Mc Donald Rodríguez, Gaudy Cortés Madrigal, Carlo Alonso Mora García, Dilan Méndez Nájera, Luis Diego Aguilar Arguedas y Diego Muñoz Ewers, entre otros.

Una de las detenidas en el caso es Anita McDonald (izquierda) en esta imagen en Portete, Limón, junto a Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca quien fue pedido en extradición a Estados Unidos esta Semana por narcotráfico.

La decisión se fundamenta en la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de mantener a los imputados bajo custodia mientras se discuten los argumentos del Ministerio Público y las defensas, ante la complejidad del proceso.

La audiencia se realiza en las salas uno y dos del Edificio de Tribunales de San José, donde parte de los acusados siguen la diligencia mediante videoconferencia.

El debate se extenderá varios días, debido a que los 24 imputados cuentan con 17 defensores (entre públicos y particulares), además de dos fiscales.

El proceso judicial se desarrolla luego del operativo más amplio en la historia del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), efectuado el martes anterior.

En esa operación, denominada Traición, agentes judiciales y del Ministerio Público, realizaron 67 allanamientos en Limón, San José, Cartago, Alajuela y Puntarenas, con un saldo de 35 detenidos y al menos 15 sospechosos prófugos, según confirmó el subdirector del OIJ, Michael Soto.

Durante los operativos, ejecutados en cinco provincias, se decomisaron 4 armas largas, 10 armas cortas, 21 vehículos, una motocicleta, 6 embarcaciones, 17 motores para lancha y dos camiones. Además, se incautaron ¢201,120.500, $29.836, €235, 57.000 pesos colombianos, 138 piezas de joyería, 60 vacas y 2 ponis.

De acuerdo con el OIJ, la estructura impactada este martes reúne todos los elementos de un cartel transnacional: liderazgo definido, redes de distribución, control territorial, infraestructura logística y vínculos con redes criminales extranjeras.