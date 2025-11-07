Sucesos

Operación Traición: juzgado impone un mes de prisión preventiva a 24 detenidos

Todos están vinculadas con el Cartel del Caribe Sur desmantelado esta semana en megaoperativo de 67 allanamientos

Por Juan Fernando Lara Salas
Allanamientos en Limón, mayor operativo en la historia del OIJ
El caso Traición implicó 67 allanamientos del OIJ en cinco provincias, donde fueron detenidas 24 personas esta semana vinculadas con el presunto Cartel del Caribe Sur. Fotografía: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







